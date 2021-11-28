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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 28.11.2021
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступ к социально значимым для граждан сервисам, ответственность за продажу немаркированной... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:16
2021-11-28T13:24
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступ к социально значимым для граждан сервисам, ответственность за продажу немаркированной продукции, начало действия мер по ограничению выбросов парниковых газов — спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре."В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере", — написал Володин в своем Telegram-канале.Социальная сфераС декабря доступ к социально значимым сайтам, например, к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг, станет бесплатным.Регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, теперь возможна в любых загсах.Финансы и банкиСо следующего месяца можно будет до суда блокировать ресурсы, рекламирующие финансовые пирамиды. Такие сайты вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен или подобия порталам настоящих организаций и предлагают услуги лиц, которые не вправе их оказывать. Кредиторам запретят проставлять "галочки" согласия с условиями договоров без собственноручной подписи заемщика.Банки не смогут включать в кредитные документы положения, по которым тот, кто берет заем, должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Более того, в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны, уточняет спикер Госдумы. ЭкологияС декабря в России начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Среди них госучет, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению.Дактилоскопия и медосвидетельствование для иностранцевИностранные граждане, взъезжающие в страну более чем на 90 дней, должны пройти регистрацию отпечатков пальцев, а также процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.ДругоеВступит в силу административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке продукции. Мера, уточняет Володин, касается и лекарственных препаратов. При этом "за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации" предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211125/oms-1760693250.html
https://realty.ria.ru/20211123/gosduma-1760376087.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
11:16 28.11.2021 (обновлено: 13:24 28.11.2021)
 
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступ к социально значимым для граждан сервисам, ответственность за продажу немаркированной продукции, начало действия мер по ограничению выбросов парниковых газов — спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре.
"В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Социальная сфера

С декабря доступ к социально значимым сайтам, например, к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг, станет бесплатным.
Регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, теперь возможна в любых загсах.
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Финансы и банки

Со следующего месяца можно будет до суда блокировать ресурсы, рекламирующие финансовые пирамиды. Такие сайты вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен или подобия порталам настоящих организаций и предлагают услуги лиц, которые не вправе их оказывать.
Кредиторам запретят проставлять "галочки" согласия с условиями договоров без собственноручной подписи заемщика.
Банки не смогут включать в кредитные документы положения, по которым тот, кто берет заем, должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Более того, в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны, уточняет спикер Госдумы.
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Экология

С декабря в России начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Среди них госучет, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению.

Дактилоскопия и медосвидетельствование для иностранцев

Иностранные граждане, взъезжающие в страну более чем на 90 дней, должны пройти регистрацию отпечатков пальцев, а также процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Другое

Вступит в силу административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке продукции. Мера, уточняет Володин, касается и лекарственных препаратов. При этом "за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации" предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.
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