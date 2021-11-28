01:05 28.11.2021 (обновлено: 02:39 28.11.2021)
Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
Главврач больницы имени Филатова Вечорко заявил об отсутствии диалога с антипрививочниками
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. По данным телеканала "Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ.
"Конечно же, там были разные вопросы - и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры - ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", - рассказал Вечорко.
Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он.
Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.
Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек, включая главврачей больницы в Коммунарке Дениса Проценко, больницы №52 Марьяну Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрея Шкоду, а также заведующего отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуарда Скворцова и главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Дениса Гусева.