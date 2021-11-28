https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html

Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду

Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду - РИА Новости, 28.11.2021

Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду

Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:05

2021-11-28T01:05

2021-11-28T02:39

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. По данным телеканала "Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ.Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он.Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек, включая главврачей больницы в Коммунарке Дениса Проценко, больницы №52 Марьяну Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрея Шкоду, а также заведующего отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуарда Скворцова и главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Дениса Гусева.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/antivakser-1760744675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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