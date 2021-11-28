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Три валюты, в которые нельзя вкладываться
Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться - РИА Новости, 28.11.2021
Три валюты, в которые нельзя вкладываться
Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать – это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T03:18
2021-11-28T03:18
экономика
иран
венесуэла
афганистан
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать – это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Данный класс валют не рекомендован к приобретению, за исключением случаев, когда планируется путешествие, переезд на время или на постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Валюты этих государств – неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем, объяснил эксперт.Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Это делает приобретение еще более бессмысленным.Для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях, оптимальной будет диверсификация, при которой 30-40% активов номинированы в долларах и евро, подытожил стратег.
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экономика, иран, венесуэла, афганистан, бкс мир инвестиций
03:18 28.11.2021
 
Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться

Эксперт Бахтин посоветовал россиянам не вкладываться в экзотические валюты

© AP Photo / Lefteris PitarakisИзображение банкноты номиналом 200 турецких лир
Изображение банкноты номиналом 200 турецких лир - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать – это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Данный класс валют не рекомендован к приобретению, за исключением случаев, когда планируется путешествие, переезд на время или на постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Валюты этих государств – неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем, объяснил эксперт.
Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Это делает приобретение еще более бессмысленным.
"Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты", — пояснил Бахтин. Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.
Для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях, оптимальной будет диверсификация, при которой 30-40% активов номинированы в долларах и евро, подытожил стратег.
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ЭкономикаИранВенесуэлаАфганистанБКС Мир инвестиций
 
 
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