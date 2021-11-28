https://ria.ru/20211128/valyuta-1761092355.html

Три валюты, в которые нельзя вкладываться

Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться - РИА Новости, 28.11.2021

Три валюты, в которые нельзя вкладываться

Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать – это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T03:18

2021-11-28T03:18

2021-11-28T03:18

экономика

иран

венесуэла

афганистан

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать – это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Данный класс валют не рекомендован к приобретению, за исключением случаев, когда планируется путешествие, переезд на время или на постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Валюты этих государств – неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем, объяснил эксперт.Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Это делает приобретение еще более бессмысленным.Для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях, оптимальной будет диверсификация, при которой 30-40% активов номинированы в долларах и евро, подытожил стратег.

https://ria.ru/20211125/valyuta-1760638044.html

иран

венесуэла

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, иран, венесуэла, афганистан, бкс мир инвестиций