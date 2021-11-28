https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html

В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма

В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма - РИА Новости, 28.11.2021

В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма

Эффективность вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" против штамма коронавируса "омикрон" будет сопоставима с эффективностью против штамма "дельта", сообщили... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:29

2021-11-28T14:29

2021-11-28T16:36

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Эффективность вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" против штамма коронавируса "омикрон" будет сопоставима с эффективностью против штамма "дельта", сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта "омикрон" есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" будет сравнима с таковой для варианта "дельта", - говорится в сообщении.Новый вариант вируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения, отметили в центре.

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

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2021

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