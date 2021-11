https://ria.ru/20211128/urgant-1760886106.html

Биография Андрея Урганта

Биография Андрея Урганта

Российский актер Андрей Львович Ургант родился 28 ноября 1956 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье актеров Льва Милиндера (1930-2005) и Нины Ургант. РИА Новости, 28.11.2021

Российский актер Андрей Львович Ургант родился 28 ноября 1956 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье актеров Льва Милиндера (1930-2005) и Нины Ургант. Его отец больше полувека играл в Санкт-Петербургском театре имени Н.П. Акимова. Мать больше полувека отдала Александринскому театру, одна из ее видных киноработ – роль Раи в фильме "Белорусский вокзал" (1970).В 1977 году Андрей Ургант окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Рубена Агамирзяна.В 1977-1979 годах работал в труппе ленинградского Театра имени В.Ф. Комиссаржевской (ныне Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской). В 1979-1981 годах Ургант проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.В 1981-1987 годах играл в труппе Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом").С 1987 по 1988 год был актером Молодежного театра на Фонтанке.На театральной сцене Ургант также исполнял Джона Уординга в спектакле "Как важно быть серьезным" Оскара Уайльда в Театре комедии имени Н.П. Акимова, участвовал в спектакле-антрепризе "Двое других" в проекте "Театр Дом".Андрей Ургант также играл в постановках "Оркестр" по пьесе Жана Ануя "Театра, которого нет", "ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU" Леона Агулянского, антрепризной комедии "Ну и фрукт ты" Александра Коровкина и др. В кино Андрей Ургант дебютировал в 1982 году в небольшой роли работника киностудии в драме "Голос". Затем он снялся в эпизодической роли в мелодраме "Снегурочку вызывали?" (1985).Первую главную роль в кино он сыграл в приключенческой комедии "Биндюжник и король" (1989).В 1990-х годах Андрей Ургант снимался в кинофильмах и сериалах "Пьющие кровь" (1991), "Лестница света" (1992), "Рэкет" (1992), "Грехъ. История страсти" (1993), "Окно в Париж" (1993), "Последнее дело Вареного" (1994), "Русский транзит" (1994), "Улицы разбитых фонарей-2" (1998) и др.В 2000-х годах он играл роли в сериалах "Убойная сила" (2000), "Черный ворон" (2001-2004), "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2002), "Мангуст" (2003), "Мастер и Маргарита" (2005), "Воронины" (2009-2019), "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011), "Моя безумная семья" (2011), "Белая гвардия" (2012), "Чума" (2015), комедиях "Любовь-морковь" (2006), "Любовь-морковь-2" (2008) и "Любовь-морковь-3" (2010), "Мамы-3" (2014).Он исполнял главные роли в сериалах "Спецотдел" (2002), "Воскресенье в женской бане" (2005), "Небесные родственники" (2011), "Я отменяю смерть" (2012), "Призраки Замоскворечья" (2019).Среди его киноработ последних лет – роли фильмах в сериалах "Алиби" (2018), "Мажор-3" (2018), "Нуреев. Белый ворон" (2018), "Тест на беременность-2" (2019), "Шпион №1" (2019), "Агата и сыск. Рулетка судьбы" (2020), "Новая жизнь" (2020). Всего Андрей Ургант сыграл в кино более 70 ролей.Андрей Ургант занимался и озвучиванием зарубежных фильмов. Его голос можно услышать в картинах "Привычка жениться" (The Marrying Man, 1991), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Угнать за 60 секунд" (Gone in Sixty Seconds, 2000), "Черный ястреб" (Black Hawk Down, 2001), "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов" (S.W.A.T., 2003), "Хозяин морей: На краю Земли" (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003) и др.На телевидении Андрей Ургант был ведущим ряда программ и шоу. Он вел интеллектуальное шоу для старшеклассников "Властелин ума" на телеканале "Карусель", программы "Двенадцать" на телеканале "ДТВ", шоу "Слава богу, ты пришел!" на СТС, "Песня для вашего столика" на НТВ, "Эгоист" на канале "100ТВ" и др.В 2007 году Андрей Ургант стал лауреатом ежегодной Художественной премии "Петрополь" за необычность литературных и театральных образов.Андрей Ургант был несколько раз женат.Его сын Иван Ургант от брака с артисткой Валерией Киселевой – актер и телеведущий.От брака с актрисой Аленой Свинцовой у Урганта есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

