https://ria.ru/20211128/ukraina-1761156668.html

Спасатели нашли третьего погибшего из-за взрыва в доме под Николаевом

Спасатели нашли третьего погибшего из-за взрыва в доме под Николаевом - РИА Новости, 28.11.2021

Спасатели нашли третьего погибшего из-за взрыва в доме под Николаевом

Украинские спасатели нашли тело третьего погибшего вследствие взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе Николаевской области, им оказался хозяин... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:57

2021-11-28T17:57

2021-11-28T18:49

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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские спасатели нашли тело третьего погибшего вследствие взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе Николаевской области, им оказался хозяин квартиры, в которой произошло ЧП, передает корреспондент телеканала "Украина 24".Взрыв бытового газа произошел в субботу утром, были разрушены два этажа. Позже спасатели заявили, что в результате происшествия погибла женщина, еще три человека пострадали, вечером в субботу было обнаружено еще одно тело. По факту взрыва в жилом доме в Новой Одессе полиция завела уголовное дело. Событие квалифицировано как "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей"."Спасатели говорят, что, вероятно, это последняя, третья, жертва взрыва. Как раз сейчас в эти минуты нашли тело хозяина квартиры, где произошел взрыв. Это мужчина, ему 87 лет", - сказала корреспондент в эфире.Позднее на сайте Госслужбы по ЧС подтвердили эту информацию."Вследствие взрыва погибли три человека (в 16.46 и в 23.25 27 ноября и в 16.10 28 ноября подразделениями Госслужбы по ЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали три человека (в 10.07 27 ноября подразделениями Госслужбы по ЧС освобождены из-под завала, у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, два человека в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211128/gaz-1761113454.html

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в мире, украина, николаевская область