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"Повторят путь Крыма": Украину предупредили о потере новых регионов
Украине предрекли потерю территорий "по крымскому пути" - РИА Новости, 28.11.2021
"Повторят путь Крыма": Украину предупредили о потере новых регионов
Отказ от "Минска-2" приведет к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил в интервью каналу Topinform журналист Владимир Скачко. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:06
2021-11-28T17:51
в мире
украина
донбасс
владимир скачко
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отказ от "Минска-2" приведет к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил в интервью каналу Topinform журналист Владимир Скачко.По его мнению, Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. Но если "Минск-2" отложат на неопределенное время, начнется процесс дробления Украины."Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — пояснил Скачко.В сентябре аналогичное мнение высказывал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Бывший чиновник предсказывал потерю шести областей в случае выхода Киева из Минских соглашений.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
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в мире, украина, донбасс, владимир скачко, минские соглашения, россия
15:06 28.11.2021 (обновлено: 17:51 28.11.2021)
 
Украине предрекли потерю территорий "по крымскому пути"

Журналист Скачко: Украина может потерять новые регионы из-за отхода от Минских соглашений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отказ от "Минска-2" приведет к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил в интервью каналу Topinform журналист Владимир Скачко.
По его мнению, Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. Но если "Минск-2" отложат на неопределенное время, начнется процесс дробления Украины.
"Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — пояснил Скачко.
В сентябре аналогичное мнение высказывал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Бывший чиновник предсказывал потерю шести областей в случае выхода Киева из Минских соглашений.
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