https://ria.ru/20211128/udar-1761090860.html

В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника

В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника - РИА Новости, 28.11.2021

В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T00:02

2021-11-28T00:02

2021-11-28T00:31

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся непосредственно патриарху) мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с "ударом" священника на литургии.Ранее в сети появилась запись, на котором, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Как утверждает автор видео, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет, по информации сайта Русской православной церкви (РПЦ), с 16 июля 2013 года."Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону", - говорится в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской епархии. Источник в Московской патриархии впоследствии заявил РИА, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.Митрополит Каширский Феогност (Пушков) - также наместник Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html

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москва, московская патриархия, русская православная церковь, московский патриархат