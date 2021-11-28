Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211128/udar-1761090860.html
В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника - РИА Новости, 28.11.2021
В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T00:02
2021-11-28T00:31
религия
москва
московская патриархия
русская православная церковь
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761091824_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_c7bd65908a716e94da7aa4ab60f7560e.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся непосредственно патриарху) мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с "ударом" священника на литургии.Ранее в сети появилась запись, на котором, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Как утверждает автор видео, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет, по информации сайта Русской православной церкви (РПЦ), с 16 июля 2013 года."Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону", - говорится в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской епархии. Источник в Московской патриархии впоследствии заявил РИА, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.Митрополит Каширский Феогност (Пушков) - также наместник Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761091824_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_8f5b165d6d9a56af9af59db3ffbd18e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская патриархия, русская православная церковь, московский патриархат
00:02 28.11.2021 (обновлено: 00:31 28.11.2021)
 
В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника

В Москве патриарх Кирилл отстранил епископа из-за видео с "ударом" священника

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на Андреевский ставропигиальный мужской монастырь в Москве.
Вид на Андреевский ставропигиальный мужской монастырь в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся непосредственно патриарху) мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с "ударом" священника на литургии.
Ранее в сети появилась запись, на котором, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Как утверждает автор видео, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет, по информации сайта Русской православной церкви (РПЦ), с 16 июля 2013 года.
"Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону", - говорится в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской епархии.
Источник в Московской патриархии впоследствии заявил РИА, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.
Митрополит Каширский Феогност (Пушков) - также наместник Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
Мусульманин, совершающий намаз в мечети в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 17:26Религия
В РПЦ оценили возможность создания молельных комнат в метро
 
РелигияМоскваМосковская ПатриархияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте
10:58Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
10:55В ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса
10:53В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе
10:46Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух
10:41В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
10:38В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
10:24Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
10:03В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
10:00СМИ назвали причину смерти Александра Градского
09:53Явка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00
09:53Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран
09:52В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
09:45Аналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 году
09:39Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
09:25The Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"
09:19В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
09:10Байдена заметили в магазине без маски
09:04Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост
09:01Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Лента новостейМолния
В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахтеПосольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режимеВ ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавирусаВ ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в ДонбассеЧисло погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двухВ ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в ДонбассеВ нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетникаПод Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТПВ ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУСМИ назвали причину смерти Александра ГрадскогоЯвка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00Франция продлила запрет на въезд из семи африканских странВ Приморье убили краснокнижного амурского тиграАналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 годуСиноптики рассказали о погоде в Москве в воскресеньеThe Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавирусаБайдена заметили в магазине без маскиСвященники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский постВласти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"