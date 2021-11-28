00:02 28.11.2021 (обновлено: 00:31 28.11.2021)
В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
В Москве патриарх Кирилл отстранил епископа из-за видео с "ударом" священника
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на Андреевский ставропигиальный мужской монастырь в Москве.
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным (подчиняющимся непосредственно патриарху) мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с "ударом" священника на литургии.
Ранее в сети появилась запись, на котором, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Как утверждает автор видео, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет, по информации сайта Русской православной церкви (РПЦ), с 16 июля 2013 года.
"Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону", - говорится в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской епархии.
Источник в Московской патриархии впоследствии заявил РИА, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.
Митрополит Каширский Феогност (Пушков) - также наместник Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.