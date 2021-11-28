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В Москве поклонники Градского возложили цветы к театру артиста
В Москве поклонники Градского возложили цветы к театру артиста - РИА Новости, 28.11.2021
В Москве поклонники Градского возложили цветы к театру артиста
Поклонники таланта Александра Градского, скончавшегося ночью на 73-м году, несут цветы к московскому театру "Градский Холл", в котором артист был художественным РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:41
2021-11-28T17:41
2021-11-28T17:41
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новость. Поклонники таланта Александра Градского, скончавшегося ночью на 73-м году, несут цветы к московскому театру "Градский Холл", в котором артист был художественным руководителем.На медиафасаде театра изображена черно-белая фотография Градского у микрофона, под которой обозначены годы жизни артиста.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
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челябинская область, москва, александр градский, россия, умер александр градский
В Москве поклонники Градского возложили цветы к театру артиста
В Москве поклонники таланта Александра Градского возложили цветы к театру артиста