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Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП - РИА Новости, 28.11.2021
Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
Движение на федеральной автотрассе под Красноярском перекрыто после ДТП, в котором погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:24
2021-11-28T10:24
2021-11-28T10:25
происшествия
красноярск
ачинск
авто
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Движение на федеральной автотрассе под Красноярском перекрыто после ДТП, в котором погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."По предварительной информации, сегодня около 11 часов утра на 785-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" неустановленный водитель автомобиля "ВАЗ-2109", двигаясь стороны города Красноярска в сторону города Ачинск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN под управлением мужчины 59 лет. В результате происшествия произошло возгорание легкового автомобиля, водитель которого погиб на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД в настоящий момент выясняют обстоятельства происшествия, движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что после первого ДТП с грузовиком столкнулся грузовик Volvo под управлением мужчины 47 лет. Водители грузовых автомобилей не пострадали.Объезд осуществляется по автодорогам "Подъезд к аэропорту Емельяново" и "Байкал-Черемшанка".
https://ria.ru/20211127/dtp-1761000743.html
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происшествия, красноярск, ачинск, авто
10:24 28.11.2021 (обновлено: 10:25 28.11.2021)
Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за смертельного ДТП