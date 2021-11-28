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Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом - РИА Новости, 28.11.2021
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом
На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:24
2021-11-28T01:24
2021-11-28T01:24
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. В ленте рассказывают о миллиардере, который решает снять величайший фильм в истории. Для этого он нанимает лучших представителей современного кинематографа: режиссера Лолу Куэвас (Крус), педагога по актерскому мастерству Феликса Риверо (Бандерас) и эксцентричного актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес). Однако это великолепное трио не выносит друг друга, особенно Лолу, которая мучает Феликса и Ивана изнурительными репетициями. Фильм сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра. Их совместная работа была представлена в сентябре этого года в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля. В российских кинотеатрах комедия выйдет весной следующего года.
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пенелопа крус, антонио бандерас, новости культуры, кино и сериалы, youtube
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.
В ленте рассказывают о миллиардере, который решает снять величайший фильм в истории. Для этого он нанимает лучших представителей современного кинематографа: режиссера Лолу Куэвас (Крус), педагога по актерскому мастерству Феликса Риверо (Бандерас) и эксцентричного актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес).
Однако это великолепное трио не выносит друг друга, особенно Лолу, которая мучает Феликса и Ивана изнурительными репетициями.
Фильм сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра. Их совместная работа была представлена в сентябре этого года в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля.
В российских кинотеатрах комедия выйдет весной следующего года.