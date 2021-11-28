Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/trailer-1760901088.html
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом - РИА Новости, 28.11.2021
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом
На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:24
2021-11-28T01:24
культура
пенелопа крус
антонио бандерас
новости культуры
кино и сериалы
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760899850_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_68378dfe5871281aa7ae306d4e5a19c1.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. В ленте рассказывают о миллиардере, который решает снять величайший фильм в истории. Для этого он нанимает лучших представителей современного кинематографа: режиссера Лолу Куэвас (Крус), педагога по актерскому мастерству Феликса Риверо (Бандерас) и эксцентричного актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес). Однако это великолепное трио не выносит друг друга, особенно Лолу, которая мучает Феликса и Ивана изнурительными репетициями. Фильм сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра. Их совместная работа была представлена в сентябре этого года в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля. В российских кинотеатрах комедия выйдет весной следующего года.
https://ria.ru/20211119/cruz-1759629562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760899850_166:0:1570:1053_1920x0_80_0_0_a7ed0672152515557eea68733ac543ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенелопа крус, антонио бандерас, новости культуры, кино и сериалы, youtube
01:24 28.11.2021
 
Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом

Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.
В ленте рассказывают о миллиардере, который решает снять величайший фильм в истории. Для этого он нанимает лучших представителей современного кинематографа: режиссера Лолу Куэвас (Крус), педагога по актерскому мастерству Феликса Риверо (Бандерас) и эксцентричного актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес).
Однако это великолепное трио не выносит друг друга, особенно Лолу, которая мучает Феликса и Ивана изнурительными репетициями.
Фильм сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра. Их совместная работа была представлена в сентябре этого года в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля.
В российских кинотеатрах комедия выйдет весной следующего года.
Режиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 02:21Культура
Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром
 
КультураПенелопа КрусАнтонио БандерасНовости культурыКино и сериалыYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте
10:58Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
10:55В ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса
10:53В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе
10:46Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух
10:41В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
10:38В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
10:24Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
10:03В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
10:00СМИ назвали причину смерти Александра Градского
09:53Явка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00
09:53Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран
09:52В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
09:45Аналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 году
09:39Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
09:25The Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"
09:19В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
09:10Байдена заметили в магазине без маски
09:04Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост
09:01Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Лента новостейМолния
В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахтеПосольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режимеВ ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавирусаВ ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в ДонбассеЧисло погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двухВ ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в ДонбассеВ нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетникаПод Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТПВ ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУСМИ назвали причину смерти Александра ГрадскогоЯвка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00Франция продлила запрет на въезд из семи африканских странВ Приморье убили краснокнижного амурского тиграАналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 годуСиноптики рассказали о погоде в Москве в воскресеньеThe Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавирусаБайдена заметили в магазине без маскиСвященники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский постВласти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"