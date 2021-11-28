https://ria.ru/20211128/trailer-1760901088.html

Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом

Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом - РИА Новости, 28.11.2021

Вышел трейлер комедии "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Бандерасом

На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:24

2021-11-28T01:24

2021-11-28T01:24

культура

пенелопа крус

антонио бандерас

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер испанского комедийного фильма "Официальный конкурс" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. В ленте рассказывают о миллиардере, который решает снять величайший фильм в истории. Для этого он нанимает лучших представителей современного кинематографа: режиссера Лолу Куэвас (Крус), педагога по актерскому мастерству Феликса Риверо (Бандерас) и эксцентричного актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес). Однако это великолепное трио не выносит друг друга, особенно Лолу, которая мучает Феликса и Ивана изнурительными репетициями. Фильм сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра. Их совместная работа была представлена в сентябре этого года в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля. В российских кинотеатрах комедия выйдет весной следующего года.

https://ria.ru/20211119/cruz-1759629562.html

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2021

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пенелопа крус, антонио бандерас, новости культуры, кино и сериалы, youtube