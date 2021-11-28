Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/teatr-1761149042.html
В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ
В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ - РИА Новости, 28.11.2021
В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ
Ковчег с мощами и иконы были переданы во МХАТ им. М. Горького частным музеем и его домовым храмом по договоренности с его бывшим гендиректором Эдуардом... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:45
2021-11-28T16:45
эдуард бояков
русская православная церковь
владимир кехман
мхат имени м. горького
религия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25ec0104602d0debe6b089608246626b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ковчег с мощами и иконы были переданы во МХАТ им. М. Горького частным музеем и его домовым храмом по договоренности с его бывшим гендиректором Эдуардом Бояковым, невозможность получить их назад заставила обратиться к новому руководству театра, и манипулирование именем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) в этой ситуации недопустимо, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее гендиректор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман, занявший этот пост в конце октября, рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами.В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе бывшего худрука театра Боякова. По словам Кехмана, в Русской православной церкви (РПЦ) ничего не знали о передаче мощей и двух икон во МХАТ по просьбе Боякова, он сообщил, что общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Варсонофием для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию."(Владимир Кехман) знаком и неоднократно общался с владыкой Варсонофием. Не исключено, что он мог позвонить владыке и в ходе общего разговора спросить, знает ли владыка о ковчеге с мощами из Петербурга в театре, и получить ожидаемый ответ, но вряд ли он посвящал владыку во все перипетии, связанные со сменой руководства театра МХАТ. Неприятно, и мы это чувствуем, что именем митрополита манипулируют в этой ситуации", - сказала РИА Новости Родоманова.Она пояснила, что иконы и ковчег с мощами, о которых идет речь, принадлежат негосударственному Санкт-Петербургскому художественному музею, находящемуся на Васильевском острове, и использовались в его домовом храме святителя Николая Чудотворца. "В прошлом году бывший директор МХАТа, человек верующий, обратился с просьбой для духовной поддержки передать на время имеющиеся в домовом храме частного петербургского музея священные предметы, принадлежащие музею: иконы и ковчег с частицами мощей. Предполагалось, что эти предметы со временем должны быть возвращены обратно", - сообщила Родоманова.Обращение к гендиректору театраТретьего августа, по словам Родомановой, в храме святителя Николая был назначен новый настоятель - священник Александр Панихин. Он провел ревизию храмовых предметов, и обнаружил, что отсутствуют некоторые иконы и ковчег с частицами мощей святых. Выяснилось, рассказала глава сектора коммуникаций, что ктитор храма и владелец музея Григорий Гершкович, передав эти предметы Боякову, не смог получить их обратно, так как бывший директор театра уже не имел туда доступа."Решить этот вопрос можно было только официальным путем, который и предпринял настоятель храма. Он написал официальное письмо на бланке прихода новому директору театра, чтобы вернуть те предметы, которые находились во временном пользовании у Боякова. Письмо было отправлено полторы недели назад", - сказала она.Представители Кехмана, подчеркнула представитель епархии, связались с Панихиным через sms, но никакого контакта после этого не произошло, и попыток связаться и прояснить свою позицию со стороны новой администрации театра не было. "Вместо этого мы наблюдаем, что ситуация выведена в публичное пространство, и выяснение отношений между двумя директорами театра, бывшим и нынешним, продолжается, теперь уже с привлечением церковной темы. Письмо настоятеля домового храма находится в РИА Новости, дальше начинаются выяснения: кто, когда, почему, кто знал, кто не знал. Нам представляется это несколько странным", - заявила Родоманова.В письме, по ее мнению, были все данные для связи с храмом, "чтобы без помощи СМИ узнать, что речь идет о предметах, которые находились в домовом храме и являются частью коллекции частного художественного музея". С одной стороны, пояснила Родоманова, они используются для поклонения верующих в храме, с другой - это предметы, которые принадлежат Григорию Гершковичу, который является и хозяином музея, и ктитором (главным жертвователем) его домового храма."По сути, это не взаимодействие между приходом Русской православной церкви Санкт-Петербургской епархии и бывшим директором театра, а это взаимодействие между конкретными лицами, которые друг друга знают: владельцем частного музея и бывшим директором МХАТ. Смена директора театра, необходимость возвращения предметов, которые были переданы театру на временное хранение по личному решению их владельца Григория Гершковича, и стали причиной направления официального письма в адрес нового руководства МХАТ. Поэтому никакой необходимости при прояснении этой ситуации апеллировать к имени митрополита и тем более патриарха нет", - заключила Родоманова.
https://ria.ru/20211125/ikony-1760665845.html
https://ria.ru/20211124/religiya-1760466566.html
https://ria.ru/20211124/ikony-1760490486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868289_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_75cb8a93be75b69eedc82ee62df46867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдуард бояков, русская православная церковь, владимир кехман, мхат имени м. горького, религия, культура
16:45 28.11.2021
 
В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ

В Санкт-Петербургской епархии заявили, что ковчег с мощами передал во МХАТ частный музей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание МХАТ имени М. Горького
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ковчег с мощами и иконы были переданы во МХАТ им. М. Горького частным музеем и его домовым храмом по договоренности с его бывшим гендиректором Эдуардом Бояковым, невозможность получить их назад заставила обратиться к новому руководству театра, и манипулирование именем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) в этой ситуации недопустимо, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Ранее гендиректор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман, занявший этот пост в конце октября, рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
25 ноября, 11:03Религия
Кехман прояснил ситуацию с иконами и мощами в МХАТ
В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе бывшего худрука театра Боякова. По словам Кехмана, в Русской православной церкви (РПЦ) ничего не знали о передаче мощей и двух икон во МХАТ по просьбе Боякова, он сообщил, что общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Варсонофием для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
"(Владимир Кехман) знаком и неоднократно общался с владыкой Варсонофием. Не исключено, что он мог позвонить владыке и в ходе общего разговора спросить, знает ли владыка о ковчеге с мощами из Петербурга в театре, и получить ожидаемый ответ, но вряд ли он посвящал владыку во все перипетии, связанные со сменой руководства театра МХАТ. Неприятно, и мы это чувствуем, что именем митрополита манипулируют в этой ситуации", - сказала РИА Новости Родоманова.
Она пояснила, что иконы и ковчег с мощами, о которых идет речь, принадлежат негосударственному Санкт-Петербургскому художественному музею, находящемуся на Васильевском острове, и использовались в его домовом храме святителя Николая Чудотворца. "В прошлом году бывший директор МХАТа, человек верующий, обратился с просьбой для духовной поддержки передать на время имеющиеся в домовом храме частного петербургского музея священные предметы, принадлежащие музею: иконы и ковчег с частицами мощей. Предполагалось, что эти предметы со временем должны быть возвращены обратно", - сообщила Родоманова.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 10:20Религия
Настоятель храма в Петербурге попросил Кехмана вернуть мощи и иконы из МХАТ

Обращение к гендиректору театра

Третьего августа, по словам Родомановой, в храме святителя Николая был назначен новый настоятель - священник Александр Панихин. Он провел ревизию храмовых предметов, и обнаружил, что отсутствуют некоторые иконы и ковчег с частицами мощей святых. Выяснилось, рассказала глава сектора коммуникаций, что ктитор храма и владелец музея Григорий Гершкович, передав эти предметы Боякову, не смог получить их обратно, так как бывший директор театра уже не имел туда доступа.
"Решить этот вопрос можно было только официальным путем, который и предпринял настоятель храма. Он написал официальное письмо на бланке прихода новому директору театра, чтобы вернуть те предметы, которые находились во временном пользовании у Боякова. Письмо было отправлено полторы недели назад", - сказала она.
Представители Кехмана, подчеркнула представитель епархии, связались с Панихиным через sms, но никакого контакта после этого не произошло, и попыток связаться и прояснить свою позицию со стороны новой администрации театра не было. "Вместо этого мы наблюдаем, что ситуация выведена в публичное пространство, и выяснение отношений между двумя директорами театра, бывшим и нынешним, продолжается, теперь уже с привлечением церковной темы. Письмо настоятеля домового храма находится в РИА Новости, дальше начинаются выяснения: кто, когда, почему, кто знал, кто не знал. Нам представляется это несколько странным", - заявила Родоманова.
В письме, по ее мнению, были все данные для связи с храмом, "чтобы без помощи СМИ узнать, что речь идет о предметах, которые находились в домовом храме и являются частью коллекции частного художественного музея". С одной стороны, пояснила Родоманова, они используются для поклонения верующих в храме, с другой - это предметы, которые принадлежат Григорию Гершковичу, который является и хозяином музея, и ктитором (главным жертвователем) его домового храма.
"По сути, это не взаимодействие между приходом Русской православной церкви Санкт-Петербургской епархии и бывшим директором театра, а это взаимодействие между конкретными лицами, которые друг друга знают: владельцем частного музея и бывшим директором МХАТ. Смена директора театра, необходимость возвращения предметов, которые были переданы театру на временное хранение по личному решению их владельца Григория Гершковича, и стали причиной направления официального письма в адрес нового руководства МХАТ. Поэтому никакой необходимости при прояснении этой ситуации апеллировать к имени митрополита и тем более патриарха нет", - заключила Родоманова.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
24 ноября, 12:16Религия
Кехман ответил на претензии священников по поводу икон в МХАТ
 
Эдуард БояковРусская православная церковьВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоРелигияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограничений