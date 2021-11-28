https://ria.ru/20211128/teatr-1761149042.html

В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ

В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ - РИА Новости, 28.11.2021

В Санкт-Петербургской епархии рассказали, как мощи попали во МХАТ

Ковчег с мощами и иконы были переданы во МХАТ им. М. Горького частным музеем и его домовым храмом по договоренности с его бывшим гендиректором Эдуардом... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:45

2021-11-28T16:45

2021-11-28T16:45

эдуард бояков

русская православная церковь

владимир кехман

мхат имени м. горького

религия

культура

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ковчег с мощами и иконы были переданы во МХАТ им. М. Горького частным музеем и его домовым храмом по договоренности с его бывшим гендиректором Эдуардом Бояковым, невозможность получить их назад заставила обратиться к новому руководству театра, и манипулирование именем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) в этой ситуации недопустимо, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее гендиректор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман, занявший этот пост в конце октября, рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами.В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе бывшего худрука театра Боякова. По словам Кехмана, в Русской православной церкви (РПЦ) ничего не знали о передаче мощей и двух икон во МХАТ по просьбе Боякова, он сообщил, что общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Варсонофием для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию."(Владимир Кехман) знаком и неоднократно общался с владыкой Варсонофием. Не исключено, что он мог позвонить владыке и в ходе общего разговора спросить, знает ли владыка о ковчеге с мощами из Петербурга в театре, и получить ожидаемый ответ, но вряд ли он посвящал владыку во все перипетии, связанные со сменой руководства театра МХАТ. Неприятно, и мы это чувствуем, что именем митрополита манипулируют в этой ситуации", - сказала РИА Новости Родоманова.Она пояснила, что иконы и ковчег с мощами, о которых идет речь, принадлежат негосударственному Санкт-Петербургскому художественному музею, находящемуся на Васильевском острове, и использовались в его домовом храме святителя Николая Чудотворца. "В прошлом году бывший директор МХАТа, человек верующий, обратился с просьбой для духовной поддержки передать на время имеющиеся в домовом храме частного петербургского музея священные предметы, принадлежащие музею: иконы и ковчег с частицами мощей. Предполагалось, что эти предметы со временем должны быть возвращены обратно", - сообщила Родоманова.Обращение к гендиректору театраТретьего августа, по словам Родомановой, в храме святителя Николая был назначен новый настоятель - священник Александр Панихин. Он провел ревизию храмовых предметов, и обнаружил, что отсутствуют некоторые иконы и ковчег с частицами мощей святых. Выяснилось, рассказала глава сектора коммуникаций, что ктитор храма и владелец музея Григорий Гершкович, передав эти предметы Боякову, не смог получить их обратно, так как бывший директор театра уже не имел туда доступа."Решить этот вопрос можно было только официальным путем, который и предпринял настоятель храма. Он написал официальное письмо на бланке прихода новому директору театра, чтобы вернуть те предметы, которые находились во временном пользовании у Боякова. Письмо было отправлено полторы недели назад", - сказала она.Представители Кехмана, подчеркнула представитель епархии, связались с Панихиным через sms, но никакого контакта после этого не произошло, и попыток связаться и прояснить свою позицию со стороны новой администрации театра не было. "Вместо этого мы наблюдаем, что ситуация выведена в публичное пространство, и выяснение отношений между двумя директорами театра, бывшим и нынешним, продолжается, теперь уже с привлечением церковной темы. Письмо настоятеля домового храма находится в РИА Новости, дальше начинаются выяснения: кто, когда, почему, кто знал, кто не знал. Нам представляется это несколько странным", - заявила Родоманова.В письме, по ее мнению, были все данные для связи с храмом, "чтобы без помощи СМИ узнать, что речь идет о предметах, которые находились в домовом храме и являются частью коллекции частного художественного музея". С одной стороны, пояснила Родоманова, они используются для поклонения верующих в храме, с другой - это предметы, которые принадлежат Григорию Гершковичу, который является и хозяином музея, и ктитором (главным жертвователем) его домового храма."По сути, это не взаимодействие между приходом Русской православной церкви Санкт-Петербургской епархии и бывшим директором театра, а это взаимодействие между конкретными лицами, которые друг друга знают: владельцем частного музея и бывшим директором МХАТ. Смена директора театра, необходимость возвращения предметов, которые были переданы театру на временное хранение по личному решению их владельца Григория Гершковича, и стали причиной направления официального письма в адрес нового руководства МХАТ. Поэтому никакой необходимости при прояснении этой ситуации апеллировать к имени митрополита и тем более патриарха нет", - заключила Родоманова.

https://ria.ru/20211125/ikony-1760665845.html

https://ria.ru/20211124/religiya-1760466566.html

https://ria.ru/20211124/ikony-1760490486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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эдуард бояков, русская православная церковь, владимир кехман, мхат имени м. горького, религия, культура