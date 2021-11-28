https://ria.ru/20211128/svet-1761187372.html

В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света

В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 28.11.2021

В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света

В Новгородской области без электроснабжения после снегопада остаются 1810 человек в 62 населенных пунктах, в настоящее время восстановительные работы... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T23:36

2021-11-28T23:36

2021-11-28T23:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Новгородской области без электроснабжения после снегопада остаются 1810 человек в 62 населенных пунктах, в настоящее время восстановительные работы продолжаются, сообщил руководитель пресс-службы областной администрации Николай Шестаков.Ранее сообщалось, что в ночь на 28 ноября в Новгородской области 4,5 тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев на сети. Днем в воскресенье в зоне отключения в регионе находились 178 населенных пунктов с 4,6 тысячи человек."В Новгородской области на 22.00 в результате последствий снегопада в зоне отключения находятся 62 населенных пункта, 1810 человек. Работает 55 бригад в составе 203 человека, 59 единиц техники. Основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы – Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Восстановительные работы продолжаются.

https://ria.ru/20211127/elektroenergiya-1761019702.html

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происшествия, новгородская область, telegram (приложение), свет, жкх