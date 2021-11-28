Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/svet-1761187372.html
В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света
В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 28.11.2021
В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света
В Новгородской области без электроснабжения после снегопада остаются 1810 человек в 62 населенных пунктах, в настоящее время восстановительные работы... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:36
2021-11-28T23:36
происшествия
новгородская область
telegram (приложение)
свет
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_0:24:3077:1755_1920x0_80_0_0_c3534acb202f5f89638e363c87d99435.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Новгородской области без электроснабжения после снегопада остаются 1810 человек в 62 населенных пунктах, в настоящее время восстановительные работы продолжаются, сообщил руководитель пресс-службы областной администрации Николай Шестаков.Ранее сообщалось, что в ночь на 28 ноября в Новгородской области 4,5 тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев на сети. Днем в воскресенье в зоне отключения в регионе находились 178 населенных пунктов с 4,6 тысячи человек."В Новгородской области на 22.00 в результате последствий снегопада в зоне отключения находятся 62 населенных пункта, 1810 человек. Работает 55 бригад в составе 203 человека, 59 единиц техники. Основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы – Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Восстановительные работы продолжаются.
https://ria.ru/20211127/elektroenergiya-1761019702.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6ed723d0f8e268e6de8d70f4c04f0ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новгородская область, telegram (приложение), свет, жкх
23:36 28.11.2021
 
В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света

В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛЭП в зоне отдыха "Битца" в Москве
ЛЭП в зоне отдыха Битца в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Новгородской области без электроснабжения после снегопада остаются 1810 человек в 62 населенных пунктах, в настоящее время восстановительные работы продолжаются, сообщил руководитель пресс-службы областной администрации Николай Шестаков.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 ноября в Новгородской области 4,5 тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев на сети. Днем в воскресенье в зоне отключения в регионе находились 178 населенных пунктов с 4,6 тысячи человек.
"В Новгородской области на 22.00 в результате последствий снегопада в зоне отключения находятся 62 населенных пункта, 1810 человек. Работает 55 бригад в составе 203 человека, 59 единиц техники. Основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы – Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Восстановительные работы продолжаются.
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 12:04
ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году
 
ПроисшествияНовгородская областьTelegram (приложение)светЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограничений