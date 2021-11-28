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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211128/sudy-1761177291.html
В Минске намерены заочно судить беглых оппозиционеров
В Минске намерены заочно судить беглых оппозиционеров - РИА Новости, 28.11.2021
В Минске намерены заочно судить беглых оппозиционеров
Минск прорабатывает инициативу проведения заочных судов над оппозиционерами, которые выехали из Белоруссии, в основном, в страны ЕС, и в выдаче которых... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:17
2021-11-28T21:30
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минск
александр вольфович
сша
александр лукашенко
светлана тихановская
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Минск прорабатывает инициативу проведения заочных судов над оппозиционерами, которые выехали из Белоруссии, в основном, в страны ЕС, и в выдаче которых отказывают, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович."Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны, наверное, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся: (человек – ред.) совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет за границей. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их (оппозиционеров – ред.) оттуда не выдают. Предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности выехавших из страны оппозиционеров.Он пояснил, что в случае принятия этих поправок "суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершения проступка"."Конечно же, человек будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум-трем годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет накладывать определенный отпечаток", - заявил госсекретарь.Вольфович уточнил, что данная инициатива исходила от Следственного комитета, но ее поддержали Верховный суд, Генеральная прокуратура. "Вопрос очень сложный и серьезный, его предлагается рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. Глава государства как председатель Совбеза также выскажется по этому поводу", - сказал он. Госсекретарь обратил внимание, что подобные нормы действуют в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, включая СНГ и ЕС.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после прошлогодних президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.
https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html
https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html
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в мире, белоруссия, минск, александр вольфович, сша, александр лукашенко, светлана тихановская
21:17 28.11.2021 (обновлено: 21:30 28.11.2021)
 
В Минске намерены заочно судить беглых оппозиционеров

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович предложил заочно судить беглых оппозиционеров

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Минск прорабатывает инициативу проведения заочных судов над оппозиционерами, которые выехали из Белоруссии, в основном, в страны ЕС, и в выдаче которых отказывают, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны, наверное, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся: (человек – ред.) совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет за границей. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их (оппозиционеров – ред.) оттуда не выдают. Предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности выехавших из страны оппозиционеров.
Он пояснил, что в случае принятия этих поправок "суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершения проступка".
"Конечно же, человек будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум-трем годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет накладывать определенный отпечаток", - заявил госсекретарь.
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Вольфович уточнил, что данная инициатива исходила от Следственного комитета, но ее поддержали Верховный суд, Генеральная прокуратура. "Вопрос очень сложный и серьезный, его предлагается рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. Глава государства как председатель Совбеза также выскажется по этому поводу", - сказал он. Госсекретарь обратил внимание, что подобные нормы действуют в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, включая СНГ и ЕС.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после прошлогодних президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.

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