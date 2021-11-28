https://ria.ru/20211128/strakhi-1761092202.html

Как водителю-новичку избавиться от страха за рулем

Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков - РИА Новости, 28.11.2021

Как водителю-новичку избавиться от страха за рулем

Начинающие водители нередко испытывают страхи перед дорогой. Старт в горку, парковка, боязнь заглохнуть во время движения, резкие маневры со стороны других... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:17

2021-11-28T02:17

2021-11-28T02:17

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/22/1490852228_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_42152714773d1ca99a0167d9472a5c02.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начинающие водители нередко испытывают страхи перед дорогой. Старт в горку, парковка, боязнь заглохнуть во время движения, резкие маневры со стороны других участников движения – главные из них, рассказал агентству “Прайм” начальник центра подготовки водителей Московского политехнического университета Валерий Жар.Хорошая теоретическая подготовка по результатам обучения позволяет верно считывать дорожную ситуацию – знаки, разметку, поведение других участников движения. По мнению специалиста, при обучении крайне важно выбрать грамотного инструктора по вождению.Грубость, повышенный тон автоинструктора и стрессовые ситуации могут сформировать страх совершения ошибок и управления автомобилем в целом, убежден Жар.

https://ria.ru/20211118/kasko-1759566315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто