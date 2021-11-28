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Как водителю-новичку избавиться от страха за рулем
Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков - РИА Новости, 28.11.2021
Как водителю-новичку избавиться от страха за рулем
Начинающие водители нередко испытывают страхи перед дорогой. Старт в горку, парковка, боязнь заглохнуть во время движения, резкие маневры со стороны других... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T02:17
2021-11-28T02:17
2021-11-28T02:17
авто
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начинающие водители нередко испытывают страхи перед дорогой. Старт в горку, парковка, боязнь заглохнуть во время движения, резкие маневры со стороны других участников движения – главные из них, рассказал агентству “Прайм” начальник центра подготовки водителей Московского политехнического университета Валерий Жар.Хорошая теоретическая подготовка по результатам обучения позволяет верно считывать дорожную ситуацию – знаки, разметку, поведение других участников движения. По мнению специалиста, при обучении крайне важно выбрать грамотного инструктора по вождению.Грубость, повышенный тон автоинструктора и стрессовые ситуации могут сформировать страх совершения ошибок и управления автомобилем в целом, убежден Жар.
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авто
Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
Эксперт Политеха Жар посоветовал начинающим водителям тщательно выбирать инструктора