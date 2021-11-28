https://ria.ru/20211128/sputnik-1761100151.html
Глава МИД Венгрии объяснил, почему "Спутник V" не признают в Европе
Глава МИД Венгрии объяснил, почему "Спутник V" не признают в Европе - РИА Новости, 28.11.2021
Глава МИД Венгрии объяснил, почему "Спутник V" не признают в Европе
интервью телеканалу RT РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T07:09
2021-11-28T07:09
2021-11-28T07:26
распространение коронавируса
в мире
венгрия
петер сийярто
коронавирус covid-19
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Проблема признания российской вакцины "Спутник V" в Европе является политическим вопросом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTКак отметил министр, благодаря тому, что Будапешт одобрил применение "Спутника V", и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, Венгрия смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.Сийярто также объяснил свое решение привиться от коронавируса "Спутником V" доверием к советским препаратам, проверенным с детства.Российская вакцина "Спутник V" уже показала в Венгрии наилучшую защиту от летальных случаев при заболевании COVID-19 в сравнении с другими пятью вакцинами. Выводы сделаны на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая официально разрешила применение "Спутника V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. В сентябре Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что российский препарат показал себя очень хорошо. Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V" и планирует к концу следующего года ввести его в строй.Европейское медицинское агентство (ЕМА) в настоящее время рассматривает вопрос сертификации "Спутника V", российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751545123.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, коронавирус covid-19, россия, вакцина "спутник v"
07:09 28.11.2021 (обновлено: 07:26 28.11.2021)
Глава МИД Венгрии объяснил, почему "Спутник V" не признают в Европе
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал причиной непризнания "Спутника V" в Европе политику
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Проблема признания российской вакцины "Спутник V" в Европе является политическим вопросом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
в
интервью телеканалу RT
"Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе", - сказал он.
Как отметил министр, благодаря тому, что Будапешт одобрил применение "Спутника V", и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, Венгрия смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Сийярто также объяснил свое решение привиться от коронавируса "Спутником V" доверием к советским препаратам, проверенным с детства.
Российская вакцина "Спутник V" уже показала в Венгрии наилучшую защиту от летальных случаев при заболевании COVID-19 в сравнении с другими пятью вакцинами. Выводы сделаны на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая официально разрешила применение "Спутника V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. В сентябре Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что российский препарат показал себя очень хорошо. Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V" и планирует к концу следующего года ввести его в строй.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) в настоящее время рассматривает вопрос сертификации "Спутника V", российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.