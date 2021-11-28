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В Минске считают, что говорить об угрозе развязывания войны рано

В Минске считают, что говорить об угрозе развязывания войны рано - РИА Новости, 28.11.2021

В Минске считают, что говорить об угрозе развязывания войны рано

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что несмотря на обострение ситуации у границы республики со странами ЕС и... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:10

2021-11-28T20:10

2021-11-28T22:18

в мире

белоруссия

нато

россия

польша

прибалтика

александр вольфович

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что несмотря на обострение ситуации у границы республики со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта."Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что белорусские "вооруженные силы сегодня способны ответить"."Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация", - подчеркнул госсекретарь.Он также рассказал, что авиация Белоруссии и России с 2013 года проводят мероприятия по совместному боевому дежурству вдоль границы, периодически осуществляются пролеты стратегической авиации, но "это не так часто, как на территории сопредельных стран (НАТО – ред.)".Госсекретарь обратил внимание, что создаваемые двумя странами совместные учебные центры не несут угрозы. "Они будут готовить танкистов и мотострелков в России, летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны – на территории Беларуси. Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе", - сказал госсекретарь. Он подчеркнул, что "создание каких-то военных баз помимо этих учебных центров – нецелесообразно". "А на тех базах (российские военные объекты в Белоруссии – ред.), которые издавна находятся на территории Беларуси, нет боевой техники. Эти базы не могут никаким образом привести к какой-то угрозе ни Беларуси, ни соседям на сопределе", - заявил госсекретарь.Вольфович отметил, что с 2004 года начали нарастать группировки вооруженных сил стран блока НАТО на территории Польши и стран Балтии. Вместе с тем, по его словам, в последнее время под видом борьбы с нелегальной миграцией только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тысячи человек, из них 15 тысяч – военнослужащие, которые максимально приближены к границе. Госсекретарь заявил, что белорусская разведка в этой связи работает, ситуация тщательно анализируется.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

https://ria.ru/20211128/nagnetanie-1761171649.html

https://ria.ru/20211128/es-1761149587.html

белоруссия

россия

польша

прибалтика

африка

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в мире, белоруссия, нато, россия, польша, прибалтика, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, африка, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии