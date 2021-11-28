https://ria.ru/20211128/sk-1761168926.html

Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области

Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области - РИА Новости, 28.11.2021

Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке опубликованной в СМИ информации о том, что муж и жена в Ростовской области бьют своих... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:49

2021-11-28T19:49

2021-11-28T19:49

происшествия

артемовский

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке опубликованной в СМИ информации о том, что муж и жена в Ростовской области бьют своих маленьких детей, сообщается на сайте ведомства.Ранее представитель СУСК России по региону сообщал, что следователи организовали проверку информации о том, что в селе Артемовском родители четырех несовершеннолетних мальчиков систематически бьют их, не пускают в школу и мало кормят."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о проведенных проверочных мероприятиях", - говорится в сообщении.Добавляется, что после обращения к нему СМИ Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования дела о скончавшемся по вине бригады скорой помощи пациенте в Омской области, инцидент произошел 27 октября.

https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html

артемовский

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, артемовский, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия