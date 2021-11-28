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Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области
Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области - РИА Новости, 28.11.2021
Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке опубликованной в СМИ информации о том, что муж и жена в Ростовской области бьют своих... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:49
2021-11-28T19:49
2021-11-28T19:49
происшествия
артемовский
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке опубликованной в СМИ информации о том, что муж и жена в Ростовской области бьют своих маленьких детей, сообщается на сайте ведомства.Ранее представитель СУСК России по региону сообщал, что следователи организовали проверку информации о том, что в селе Артемовском родители четырех несовершеннолетних мальчиков систематически бьют их, не пускают в школу и мало кормят."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о проведенных проверочных мероприятиях", - говорится в сообщении.Добавляется, что после обращения к нему СМИ Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования дела о скончавшемся по вине бригады скорой помощи пациенте в Омской области, инцидент произошел 27 октября.
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происшествия, артемовский, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат об инциденте с избиением детей в Ростовской области
Главе СК Бастрыкину доложат об инциденте с избиением детей родителями в Ростовской области