https://ria.ru/20211128/sigarety-1761096808.html
Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью
Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью - РИА Новости, 28.11.2021
Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью
Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в субботу замглавы... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T04:03
2021-11-28T04:03
2021-11-28T04:06
общество
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в субботу замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.В субботу российские СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу "Джарахов". Там певица рассказала, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа, с иронией высказалась за установку в школах курилок. "Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения", - говорила она."Антитабачный закон, согласно которому введён запрет на курение в общественных местах, действует в России уже восемь лет. После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространённости курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная Организация Здравоохранения", - сказал сенатор.Он подчеркнул, что курение опасно для здоровья. "По статистике, курение является причиной около 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые", - отметил он. Результатом неснижаемого интереса к табаку становится растущее число пациентов с лёгочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, добавил Архаров.Законодатель выразил сожаление в связи с тем, что курение не теряет популярности среди несовершеннолетних.Он также отметил, что условия, от которых зависит направление формирования личности ребенка и его здоровье, закладываются в семье. "То, что прививают ребенку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал, определяет всё его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами воспринимать правила здорового образа жизни и прививать их своим детям", - заключил Архаров.
https://ria.ru/20211127/kurilki-1761052554.html
https://ria.ru/20211011/kureniya-1754095386.html
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общество, россия
04:03 28.11.2021 (обновлено: 04:06 28.11.2021)
Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью
Сенатор Архаров предложил бороться с потреблением электронных сигарет молодежью
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в субботу замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.
В субботу российские СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу "Джарахов"
. Там певица рассказала, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа, с иронией высказалась за установку в школах курилок. "Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения", - говорила она.
"Антитабачный закон, согласно которому введён запрет на курение в общественных местах, действует в России
уже восемь лет. После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространённости курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная Организация Здравоохранения", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что курение опасно для здоровья. "По статистике, курение является причиной около 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые", - отметил он. Результатом неснижаемого интереса к табаку становится растущее число пациентов с лёгочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, добавил Архаров.
Законодатель выразил сожаление в связи с тем, что курение не теряет популярности среди несовершеннолетних.
"Новой опасностью в настоящее время являются электронные сигареты: рост их потребления среди молодёжи вырос практически в два раза. Поэтому государственной власти необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Одновременно с этими мерами необходимо развивать интерес подростков к здоровому образу жизни и спорту", - сказал политик.
Он также отметил, что условия, от которых зависит направление формирования личности ребенка и его здоровье, закладываются в семье. "То, что прививают ребенку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал, определяет всё его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами воспринимать правила здорового образа жизни и прививать их своим детям", - заключил Архаров.