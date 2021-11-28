https://ria.ru/20211128/sigarety-1761096808.html

Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью

Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью - РИА Новости, 28.11.2021

Сенатор предложил бороться с потреблением вейпов молодежью

Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в субботу замглавы... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T04:03

2021-11-28T04:03

2021-11-28T04:06

общество

россия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Потребление вейпов среди молодёжи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил РИА Новости в субботу замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.В субботу российские СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу "Джарахов". Там певица рассказала, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа, с иронией высказалась за установку в школах курилок. "Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения", - говорила она."Антитабачный закон, согласно которому введён запрет на курение в общественных местах, действует в России уже восемь лет. После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространённости курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная Организация Здравоохранения", - сказал сенатор.Он подчеркнул, что курение опасно для здоровья. "По статистике, курение является причиной около 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые", - отметил он. Результатом неснижаемого интереса к табаку становится растущее число пациентов с лёгочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, добавил Архаров.Законодатель выразил сожаление в связи с тем, что курение не теряет популярности среди несовершеннолетних.Он также отметил, что условия, от которых зависит направление формирования личности ребенка и его здоровье, закладываются в семье. "То, что прививают ребенку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал, определяет всё его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами воспринимать правила здорового образа жизни и прививать их своим детям", - заключил Архаров.

https://ria.ru/20211127/kurilki-1761052554.html

https://ria.ru/20211011/kureniya-1754095386.html

россия

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2021

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общество, россия