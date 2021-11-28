https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html

Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ

Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 28.11.2021

Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ

Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта, говорится в распространенном РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:56

2021-11-28T20:56

2021-11-28T23:49

распространение коронавируса

вакцинация

воз

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта, говорится в распространенном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В частности, пока неясно, оказался ли "омикрон" более трансмиссивным — легче ли он передается от человека к человеку."В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", — сказано в заявлении.В ВОЗ подчеркнули, что пока нет данных и том, приводит ли этот вариант к более тяжелому протеканию болезни."По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон", — указали в организации.Непонятно, отличаются ли симптомы "омикрона" от проявлений других вариантов SARS-CoV-2.Организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер."Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", — заключили в ВОЗ.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211128/omikrona-shtamm-1761134065.html

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вакцинация, воз, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19