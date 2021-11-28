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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html
Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ
Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 28.11.2021
Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ
Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта, говорится в распространенном РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T20:56
2021-11-28T23:49
распространение коронавируса
вакцинация
воз
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта, говорится в распространенном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В частности, пока неясно, оказался ли "омикрон" более трансмиссивным — легче ли он передается от человека к человеку."В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", — сказано в заявлении.В ВОЗ подчеркнули, что пока нет данных и том, приводит ли этот вариант к более тяжелому протеканию болезни."По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон", — указали в организации.Непонятно, отличаются ли симптомы "омикрона" от проявлений других вариантов SARS-CoV-2.Организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер."Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", — заключили в ВОЗ.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html
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вакцинация, воз, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
20:56 28.11.2021 (обновлено: 23:49 28.11.2021)
 
Пока недостаточно данных о том, что омикрон опаснее дельты, заявили в ВОЗ

У ВОЗ пока недостаточно данных о том, что омикрон-штамм опаснее "дельты"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта, говорится в распространенном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В частности, пока неясно, оказался ли "омикрон" более трансмиссивным — легче ли он передается от человека к человеку.
"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", — сказано в заявлении.
В ВОЗ подчеркнули, что пока нет данных и том, приводит ли этот вариант к более тяжелому протеканию болезни.
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Вчера, 15:01Распространение коронавируса
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
"По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон", — указали в организации.
Непонятно, отличаются ли симптомы "омикрона" от проявлений других вариантов SARS-CoV-2.

"Для того чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель", — считают в ВОЗ.

Организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер.
"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", — заключили в ВОЗ.
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"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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Распространение коронавирусаВакцинацияВОЗОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
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