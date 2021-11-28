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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/shtamm-1761129222.html
Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма
Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 28.11.2021
Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма
Филиппины внесли в "красный" список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:43
2021-11-28T22:54
распространение коронавируса
в мире
филиппины
италия
ботсвана
чехия
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Филиппины внесли в "красный" список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на межведомственную целевую группу по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон"."Межведомственная целевая группа запретила въезд из еще 7 стран на фоне угрозы нового штамма COVID-19 "омикрон". Австрия, Чехия, Венгрия, Нидерланды Швейцария, Бельгия и Италия с 28 ноября 2021 года до 15 декабря 2021 года находятся в красном списке", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Филиппины временно приостановила рейсы из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбика.Отмечается, что филиппинцы, которые прибывают в страну с целью репатриации, могут получить разрешение на въезд. Те, кто в скором времени прибудет на Филиппины из указанных государств, и те, кто уже прибыли, но посещали страны "красного" списка в течение 14 дней до въезда, должны пройти карантин и тестирование.
https://radiosputnik.ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761119166.html
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в мире, филиппины, италия, ботсвана, чехия, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
13:43 28.11.2021 (обновлено: 22:54 28.11.2021)
 
Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма

Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма коронавируса

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппинка на улице в районе города Манила
Филиппинка на улице в районе города Манила - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Филиппины внесли в "красный" список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на межведомственную целевую группу по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
"Межведомственная целевая группа запретила въезд из еще 7 стран на фоне угрозы нового штамма COVID-19 "омикрон". Австрия, Чехия, Венгрия, Нидерланды Швейцария, Бельгия и Италия с 28 ноября 2021 года до 15 декабря 2021 года находятся в красном списке", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Филиппины временно приостановила рейсы из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбика.
Отмечается, что филиппинцы, которые прибывают в страну с целью репатриации, могут получить разрешение на въезд. Те, кто в скором времени прибудет на Филиппины из указанных государств, и те, кто уже прибыли, но посещали страны "красного" списка в течение 14 дней до въезда, должны пройти карантин и тестирование.
Специалисты отдела разработок на предприятии компании БиоВитрум - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 11:58В мире
"Омикрон"-штамм коронавируса чаще атакует молодых людей, пишут СМИ
 
Распространение коронавирусаВ миреФилиппиныИталияБотсванаЧехияВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаНовости - Туризм
 
 
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