https://ria.ru/20211128/shtamm-1761129222.html

Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма

Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 28.11.2021

Филиппины запретили въезд из семи стран Европы из-за омикрон-штамма

Филиппины внесли в "красный" список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:43

2021-11-28T13:43

2021-11-28T22:54

распространение коронавируса

в мире

филиппины

италия

ботсвана

чехия

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Филиппины внесли в "красный" список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на межведомственную целевую группу по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон"."Межведомственная целевая группа запретила въезд из еще 7 стран на фоне угрозы нового штамма COVID-19 "омикрон". Австрия, Чехия, Венгрия, Нидерланды Швейцария, Бельгия и Италия с 28 ноября 2021 года до 15 декабря 2021 года находятся в красном списке", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Филиппины временно приостановила рейсы из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбика.Отмечается, что филиппинцы, которые прибывают в страну с целью репатриации, могут получить разрешение на въезд. Те, кто в скором времени прибудет на Филиппины из указанных государств, и те, кто уже прибыли, но посещали страны "красного" списка в течение 14 дней до въезда, должны пройти карантин и тестирование.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761119166.html

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в мире, филиппины, италия, ботсвана, чехия, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм