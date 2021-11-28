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Как легко распознать качественный шоколад
Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад - РИА Новости, 28.11.2021
Как легко распознать качественный шоколад
Хороший шоколад всегда тает во рту. Данный факт объясняется температурой его растапливания. Она составляет 35-37 градусов и совпадает с температурой человека... РИА Новости, 28.11.2021
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общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хороший шоколад всегда тает во рту. Данный факт объясняется температурой его растапливания. Она составляет 35-37 градусов и совпадает с температурой человека. Настоящий шоколад может плохо таять только в случае хранения в холодильнике, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.Чтобы выбрать продукт хорошего качества, важно ознакомиться с информацией на упаковке, рекомендует Логинова. Шоколад – это изделие на основе какао-продуктов и сахара. В его состав должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18% масла какао и по крайней мере 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.Проверить, какой продукт вы купили – шоколад, или кондитерскую плитку, можно растопив изделие и оценив, как полученная масса будет охлаждаться при комнатной температуре.Если же растопить на водяной бане массу, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители масла какао не имеют полиморфизма, указала Логинова.
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общество
01:16 28.11.2021
 
Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад

Эксперт Логинова объяснила, что хороший шоколад всегда тает во рту

© Depositphotos / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хороший шоколад всегда тает во рту. Данный факт объясняется температурой его растапливания. Она составляет 35-37 градусов и совпадает с температурой человека. Настоящий шоколад может плохо таять только в случае хранения в холодильнике, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.
Чтобы выбрать продукт хорошего качества, важно ознакомиться с информацией на упаковке, рекомендует Логинова. Шоколад – это изделие на основе какао-продуктов и сахара. В его состав должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18% масла какао и по крайней мере 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.
Проверить, какой продукт вы купили – шоколад, или кондитерскую плитку, можно растопив изделие и оценив, как полученная масса будет охлаждаться при комнатной температуре.
"Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре, появятся вкрапления-кристаллы", — рассказала эксперт.
Если же растопить на водяной бане массу, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители масла какао не имеют полиморфизма, указала Логинова.
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