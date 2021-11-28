https://ria.ru/20211128/shokolad-1761091913.html

Как легко распознать качественный шоколад

Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад - РИА Новости, 28.11.2021

Как легко распознать качественный шоколад

Хороший шоколад всегда тает во рту. Данный факт объясняется температурой его растапливания. Она составляет 35-37 градусов и совпадает с температурой человека... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:16

2021-11-28T01:16

2021-11-28T01:16

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хороший шоколад всегда тает во рту. Данный факт объясняется температурой его растапливания. Она составляет 35-37 градусов и совпадает с температурой человека. Настоящий шоколад может плохо таять только в случае хранения в холодильнике, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.Чтобы выбрать продукт хорошего качества, важно ознакомиться с информацией на упаковке, рекомендует Логинова. Шоколад – это изделие на основе какао-продуктов и сахара. В его состав должно входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18% масла какао и по крайней мере 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.Проверить, какой продукт вы купили – шоколад, или кондитерскую плитку, можно растопив изделие и оценив, как полученная масса будет охлаждаться при комнатной температуре.Если же растопить на водяной бане массу, сделанную на основе заменителей масла какао, она застынет с однородной структурой. Кристаллизации и поседения не последует, так как заменители масла какао не имеют полиморфизма, указала Логинова.

https://rsport.ria.ru/20211119/shokolad-1759716703.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество