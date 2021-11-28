https://ria.ru/20211128/shakhta-1761114339.html

В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте

В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте - РИА Новости, 28.11.2021

В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте

Двух горноспасателей Алексея Рылова и Александра Аникина, которые погибли при спасении людей на шахте "Листвяжная", похоронят сегодня на кладбище у Калтана. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:00

2021-11-28T11:00

2021-11-28T11:00

общество

калтан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КАЛТАН (Кемеровская область), 28 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Двух горноспасателей Алексея Рылова и Александра Аникина, которые погибли при спасении людей на шахте "Листвяжная", похоронят сегодня на кладбище у Калтана.На отпевании, которое прошло в Храме Покрова Божией Матери в Калтане, собралось более сотни жителей и несколько десятков спасателей. Уже за час до начала храм был заполнен людьми настолько, что люди стояли толпой во дворе.Как рассказал РИА Новости генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев, сегодня хоронят двоих из пяти погибших спасателей."Как бы не улучшалась безопасность на шахтах, уголь всегда доставался тяжелой ценой, и единственная надежда шахтёров всегда была - это то, что к ним в случае чего придут на помощь горноспасатели. В то же время, это связано большими рисками. Настоящие мужчины. Они пошли на помощь шахтёрам, чтобы вытащить и оказать помощь даже ценой своей жизни", - сказал Медведев."Это огромная потеря для МЧС России. Потерю эту возместить нельзя, но надо помнить о них. Помнить о наших героях", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/listvyazhnaya-1761110551.html

https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html

калтан

россия

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общество, калтан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе