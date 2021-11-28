https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html

Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока — 2"

Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.11.2021

Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока — 2"

Правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока — 2 ", отметив, что магистраль не представляет угрозу для Украины,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:42

2021-11-28T16:42

2021-11-28T18:12

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россия

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока — 2 ", отметив, что магистраль не представляет угрозу для Украины, пишет портал Axios со ссылкой на документы.Несмотря на то что ФРГ оказывает активную поддержку проекту, ее внешняя политика на российском направлении никак не смягчилась, указано в материале. Германия и США будут оказывать поддержку "жертвам вредоносной российской деятельности" для того, чтобы Москва не использовала энергетику "как оружие", подчеркивается в документе.Кроме того, как считают в Берлине, газопровод не будет угрожать Украине, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.На этой неделе в силу вступили американские санкции против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с магистралью. Позднее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит проводить политику экономических ограничений. Конгрессмены настаивают на том, чтобы принять поправки к оборонному бюджету США на 2022 год, содержащие санкции против "Северного потока — 2".Как пишут американские СМИ, в администрации президента Джо Байдена, напротив, хотят через демократов в конгрессе исключить санкции из бюджета и не допустить введения финансовых ограничений для немецких фирм."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.В середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760316597.html

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

сша

германия

вашингтон (город)

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-28T16:42 true PT1M46S

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