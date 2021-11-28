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У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе
У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе - РИА Новости, 28.11.2021
У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе
В одном из шести колес самолета из Пунта-Каны, севшего в московском аэропорту "Шереметьево", упало давление, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:48
2021-11-28T13:48
2021-11-28T22:58
происшествия
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
туризм
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В одном из шести колес самолета из Пунта-Каны, севшего в московском аэропорту "Шереметьево", упало давление, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Royal Flight."В полёте было обнаружено падение давления в одном из шести колес. На пяти борт абсолютно благополучно сел. Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Boeing 777 Пунта-Кана - Москва идет на посадку в "Шереметьево" с подозрением на повреждение стойки шасси. Позднее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что борт сел в штатном режиме.Представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет благополучно приземлился, проводятся послеполетные процедуры.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777, новости - туризм
13:48 28.11.2021 (обновлено: 22:58 28.11.2021)
У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе
У севшего в Шереметьево самолета Boeing 777 из Пунта-Каны упало давление в колесе
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В одном из шести колес самолета из Пунта-Каны, севшего в московском аэропорту "Шереметьево", упало давление, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Royal Flight.
"В полёте было обнаружено падение давления в одном из шести колес. На пяти борт абсолютно благополучно сел. Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Boeing 777
Пунта-Кана - Москва идет на посадку в "Шереметьево" с подозрением на повреждение стойки шасси. Позднее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что борт сел в штатном режиме.
Представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет благополучно приземлился, проводятся послеполетные процедуры.