https://ria.ru/20211128/samolet-1761129776.html

У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе

У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе - РИА Новости, 28.11.2021

У севшего в Шереметьево самолета из Пунта-Каны упало давление в колесе

В одном из шести колес самолета из Пунта-Каны, севшего в московском аэропорту "Шереметьево", упало давление, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:48

2021-11-28T13:48

2021-11-28T22:58

происшествия

шереметьево (аэропорт)

boeing 777

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В одном из шести колес самолета из Пунта-Каны, севшего в московском аэропорту "Шереметьево", упало давление, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Royal Flight."В полёте было обнаружено падение давления в одном из шести колес. На пяти борт абсолютно благополучно сел. Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Boeing 777 Пунта-Кана - Москва идет на посадку в "Шереметьево" с подозрением на повреждение стойки шасси. Позднее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что борт сел в штатном режиме.Представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет благополучно приземлился, проводятся послеполетные процедуры.

https://ria.ru/20211128/mayami-1761112926.html

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происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777, новости - туризм