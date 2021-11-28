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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/rezhim-1761188227.html
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений - РИА Новости, 28.11.2021
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии до 23 января 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:47
2021-11-28T23:47
распространение коронавируса
общество
элиста
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии до 23 января 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики."Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70 процентов и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Калмыкии вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. По данным ведомства, в воскресенье решением оперштаба список организаций, где будут требовать сертификат о вакцинации, расширен: с 1 декабря QR-код или отрицательный ПЦР-тест будут требовать "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
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общество, элиста, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии
23:47 28.11.2021
 
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за COVID-19 на два месяца

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии до 23 января 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики.
"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70 процентов и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Калмыкии вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. По данным ведомства, в воскресенье решением оперштаба список организаций, где будут требовать сертификат о вакцинации, расширен: с 1 декабря QR-код или отрицательный ПЦР-тест будут требовать "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
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