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В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений - РИА Новости, 28.11.2021
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии до 23 января 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:47
2021-11-28T23:47
2021-11-28T23:47
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии до 23 января 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики."Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в регионе сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия, за исключением театральных представлений, концертов при условии заполнения зрительного зала не более 70 процентов и наличия у посетителей сертификата о прививке от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста.Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Калмыкии вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. По данным ведомства, в воскресенье решением оперштаба список организаций, где будут требовать сертификат о вакцинации, расширен: с 1 декабря QR-код или отрицательный ПЦР-тест будут требовать "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
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общество, элиста, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за COVID-19 на два месяца