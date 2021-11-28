https://ria.ru/20211128/reys-1761093707.html

Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль

Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль - РИА Новости, 28.11.2021

Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль

Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск",... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:20

2021-11-28T01:20

2021-11-28T01:20

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

мид ирака

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск", свидетельствуют данный онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Согласно данным табло, рейс авиакомпании Iraqi Airways вылетел в Эрбиль. Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак около 430 мигрантов.Это уже четвертый на этой неделе вывозной рейс Iraqi Airways, который доставляет домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернутся на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составит к воскресенью почти 1900 человек, заявил ранее представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф. Кроме того, еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало будущей недели.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211127/migranty-1761032462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мид ирака, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии