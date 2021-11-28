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Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль - РИА Новости, 28.11.2021
Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск",... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:20
2021-11-28T01:20
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
мид ирака
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск", свидетельствуют данный онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Согласно данным табло, рейс авиакомпании Iraqi Airways вылетел в Эрбиль. Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак около 430 мигрантов.Это уже четвертый на этой неделе вывозной рейс Iraqi Airways, который доставляет домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернутся на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составит к воскресенью почти 1900 человек, заявил ранее представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф. Кроме того, еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало будущей недели.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мид ирака, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
01:20 28.11.2021
 
Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль

Четвертый вывозной рейс Iraqi Airways с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Беженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит на родину иракских мигрантов, вылетел из Национального аэропорта "Минск", свидетельствуют данный онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.
Согласно данным табло, рейс авиакомпании Iraqi Airways вылетел в Эрбиль. Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак около 430 мигрантов.
Это уже четвертый на этой неделе вывозной рейс Iraqi Airways, который доставляет домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернутся на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составит к воскресенью почти 1900 человек, заявил ранее представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф. Кроме того, еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало будущей недели.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Люди греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 14:24
Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМИД ИракаIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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