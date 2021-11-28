https://ria.ru/20211128/referendum-1761167188.html

Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов

Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов - РИА Новости, 28.11.2021

Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов

Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:36

2021-11-28T19:36

2021-11-28T20:25

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ЦЮРИХ (Швейцария), 28 ноя - РИА Новости. Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, свидетельствуют итоги голосования.На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон "О правовых основах противодействия пандемии COVID-19", которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.Согласно итогам голосования, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.Референдум прошел на фоне роста числа заражений в Швейцарии, а также выявления нового, более опасного штамма вируса, которому было присвоено название "омикрон". Несмотря на увеличение количества заболевших и ухода на локдаун соседних стран, правительство Швейцарии на этой неделе пока отказалось усиливать ограничительные меры на всей территории страны, отдав право принимать подобные решения кантонам.

https://ria.ru/20211106/zheneva-1757871311.html

https://ria.ru/20211104/astrazeneca-1757687783.html

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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19