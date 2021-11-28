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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/referendum-1761167188.html
Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов
Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов - РИА Новости, 28.11.2021
Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов
Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:36
2021-11-28T20:25
распространение коронавируса
в мире
швейцария
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ (Швейцария), 28 ноя - РИА Новости. Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, свидетельствуют итоги голосования.На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон "О правовых основах противодействия пандемии COVID-19", которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.Согласно итогам голосования, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.Референдум прошел на фоне роста числа заражений в Швейцарии, а также выявления нового, более опасного штамма вируса, которому было присвоено название "омикрон". Несмотря на увеличение количества заболевших и ухода на локдаун соседних стран, правительство Швейцарии на этой неделе пока отказалось усиливать ограничительные меры на всей территории страны, отдав право принимать подобные решения кантонам.
https://ria.ru/20211106/zheneva-1757871311.html
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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19
19:36 28.11.2021 (обновлено: 20:25 28.11.2021)
 
Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов

Швейцарцы на референдуме высказались за правомерность введения COVID-сертификатов

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкОтдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ЦЮРИХ (Швейцария), 28 ноя - РИА Новости. Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, свидетельствуют итоги голосования.
На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон "О правовых основах противодействия пандемии COVID-19", которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.
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Согласно итогам голосования, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.
В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.
Референдум прошел на фоне роста числа заражений в Швейцарии, а также выявления нового, более опасного штамма вируса, которому было присвоено название "омикрон". Несмотря на увеличение количества заболевших и ухода на локдаун соседних стран, правительство Швейцарии на этой неделе пока отказалось усиливать ограничительные меры на всей территории страны, отдав право принимать подобные решения кантонам.
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