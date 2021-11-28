https://ria.ru/20211128/reb-1761113661.html

В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 28.11.2021

В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T10:53

2021-11-28T10:53

2021-11-28T10:53

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенных пунктов Орехово, Горское, Золотое-4 и Родина мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211128/kuleba-1761095949.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр