https://ria.ru/20211128/ranenye-1761182326.html

В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных

В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 28.11.2021

В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военных ранены в воскресенье в результате снайперского и артиллерийского обстрелов в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:22

2021-11-28T22:22

2021-11-28T22:22

война в сирии

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сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в воскресенье в результате снайперского и артиллерийского обстрелов в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он на брифинге.Кулить добавил, что террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Алеппо - четыре обстрела", - сказал Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211122/pogibshie-1760256387.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)