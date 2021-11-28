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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211128/ranenye-1761182326.html
В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных
В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 28.11.2021
В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военных ранены в воскресенье в результате снайперского и артиллерийского обстрелов в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T22:22
2021-11-28T22:22
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в воскресенье в результате снайперского и артиллерийского обстрелов в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он на брифинге.Кулить добавил, что террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Алеппо - четыре обстрела", - сказал Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
22:22 28.11.2021
 
В результате обстрелов в Идлибе ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военных ранены при снайперском и артиллерийском обстрелах в Идлибе

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в воскресенье в результате снайперского и артиллерийского обстрелов в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он на брифинге.
Кулить добавил, что террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Алеппо - четыре обстрела", - сказал Кулить.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Боевики ведут обстрел правительственных сил в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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