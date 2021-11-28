https://ria.ru/20211128/rak-1761186473.html

Четыре совета помогут защититься от рака

Россиянам дали четыре "противораковых" совета - РИА Новости, 29.11.2021

Четыре совета помогут защититься от рака

Специалист онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов в беседе с "Российской газетой" дал рекомендации, позволяющие снизить риск развития рака. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-28T23:22

2021-11-28T23:22

2021-11-29T00:02

зож

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Специалист онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов в беседе с "Российской газетой" дал рекомендации, позволяющие снизить риск развития рака.Врач заявил, что, вопреки распространенному мнению, не существует "противораковой" диеты, иначе бы не было онкобольных. Однако медик озвучил четыре совета для защиты организма."Чтобы снизить риск возникновения рака, надо, во-первых, отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь, переедание", — сказал Ибрагимов.По словам врача, необходимо в целом следить за здоровьем. Кроме того, специалист подчеркнул важность физических нагрузок. Последний совет — регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию."Доказано, что благодаря ей случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились примерно в восемь раз", — добавил он.Ибрагимов также напомнил, что чем раньше удастся обнаружить рак, тем выше шансы на выздоровление.

https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html

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