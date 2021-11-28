https://ria.ru/20211128/protesty-1761172671.html

В Минске исключили волну протестов во время конституционного референдума

В Минске исключили волну протестов во время конституционного референдума - РИА Новости, 28.11.2021

В Минске исключили волну протестов во время конституционного референдума

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что силовой блок страны вынес уроки из протестов оппозиции после... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:27

2021-11-28T20:27

2021-11-28T21:38

в мире

белоруссия

протесты в белоруссии

александр вольфович

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что силовой блок страны вынес уроки из протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году и не допустит подобного в период конституционного референдума."Референдум будет, я в этом не сомневаюсь, и эта конституция повлияет на устойчивое развитие, будущее нашей страны. Уверен, что руководители (силового блока – ред.) понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать, чтобы не допустить того, что было год назад. Уверен, сегодня силовой блок, военная организация государства, в которую входят все министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что в стране "сделали большие уроки после (событий – ред.) 2020 года".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют. По его словам, этот план связан с готовящимся в стране конституционным референдумом. В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211119/konstitutsiya-1759854343.html

https://ria.ru/20211128/sudy-1761177291.html

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в мире, белоруссия, александр вольфович