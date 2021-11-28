https://ria.ru/20211128/primore-1761109629.html

В Приморье убили краснокнижного амурского тигра

В Приморье убили краснокнижного амурского тигра - РИА Новости, 28.11.2021

В Приморье убили краснокнижного амурского тигра

Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:52

2021-11-28T09:52

2021-11-28T09:56

происшествия

красноармейский район

приморский край

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД."В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.Полицейские осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)".Полиция уточняет личность причастного к убийству тигра.Telegram-канал Mash сообщает, что об обнаружении туши тигра в полицию сообщил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, "оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет".Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.

https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html

https://ria.ru/20211022/tigr-1755786298.html

красноармейский район

приморский край

россия

владивосток

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происшествия, красноармейский район, приморский край, россия, владивосток