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В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
В Приморье убили краснокнижного амурского тигра - РИА Новости, 28.11.2021
В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T09:52
2021-11-28T09:56
происшествия
красноармейский район
приморский край
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД."В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.Полицейские осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)".Полиция уточняет личность причастного к убийству тигра.Telegram-канал Mash сообщает, что об обнаружении туши тигра в полицию сообщил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, "оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет".Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.
https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html
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происшествия, красноармейский район, приморский край, россия, владивосток
09:52 28.11.2021 (обновлено: 09:56 28.11.2021)
 
В Приморье убили краснокнижного амурского тигра

В Красноармейском районе Приморьz убили краснокнижного амурского тигра

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка
Амурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.
"В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.
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Полицейские осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)".
Полиция уточняет личность причастного к убийству тигра.
Telegram-канал Mash сообщает, что об обнаружении туши тигра в полицию сообщил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, "оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.
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ПроисшествияКрасноармейский районПриморский крайРоссияВладивосток
 
 
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