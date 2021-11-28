09:52 28.11.2021 (обновлено: 09:56 28.11.2021)
В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
В Красноармейском районе Приморьz убили краснокнижного амурского тигра
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.
"В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.
Полицейские осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)".
Полиция уточняет личность причастного к убийству тигра.
Telegram-канал Mash сообщает, что об обнаружении туши тигра в полицию сообщил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, "оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.