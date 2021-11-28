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Поправки в конституцию Белоруссии представят на обсуждение в декабре
Поправки в конституцию Белоруссии представят на обсуждение в декабре - РИА Новости, 28.11.2021
Поправки в конституцию Белоруссии представят на обсуждение в декабре
Проект обновленной конституции Белоруссии планируется представить на общественное обсуждение в первой половине декабря, сообщил глава администрации президента... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:11
2021-11-28T23:17
в мире
белоруссия
минск
референдум
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Проект обновленной конституции Белоруссии планируется представить на общественное обсуждение в первой половине декабря, сообщил глава администрации президента страны Игорь Сергеенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение. Ранее планировалось, что документ может быть готов для общественного обсуждения к началу декабря."Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться (с проектом – ред.), когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям. Дальнейшая работа над конституцией будет продолжена уже на площадках в ходе всенародного обсуждения", - сказал Сергеенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.Он заявил, что работа над проектом обновленной конституции республики практически подошла к финалу. "Мы вышли на проект конституции, но тем не менее предстоит еще незначительная доработка, дошлифовка по отдельным позициям", - пояснил глава администрации президента.Сергеенко напомнил, что в конституции появится новый раздел – о Всебелорусском народном собрании (ВНС) как высшем представительном органе народовластия. Он уточнил, что некоторые моменты, связанные с выдвижением делегатов в этот орган, еще в течение недели будут дошлифованы.Сергеенко подчеркнул, что собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти. "Тем более в состав делегатов будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных советов депутатов и гражданского общества. ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития страны, программы социально-экономического развития", - сказал Сергеенко. Он добавил, что решения ВНС будут обязательными, оно сможет отменять решения других органов, если они будут противоречить интересам национальной безопасности. При этом Сергеенко обратил внимание, что Белоруссия останется президентской республикой и высшим должностным лицом останется президент.В конституции добавят, что ЦИК будет проводить кампанию по выборам делегатов во Всебелорусское народное собрание, расширят полномочия конституционного суда, который будет оценивать конституционность проведенных президентских и парламентских выборов. По его словам, в конституции пропишут, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, гарантирует использование атомной энергии в мирных целях.
https://ria.ru/20211128/sudy-1761177291.html
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в мире, белоруссия, минск, референдум
23:11 28.11.2021 (обновлено: 23:17 28.11.2021)
 
Поправки в конституцию Белоруссии представят на обсуждение в декабре

Поправки в конституцию Белоруссии вынесут на общественное обсуждение до середины декабря

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Проект обновленной конституции Белоруссии планируется представить на общественное обсуждение в первой половине декабря, сообщил глава администрации президента страны Игорь Сергеенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение. Ранее планировалось, что документ может быть готов для общественного обсуждения к началу декабря.
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"Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться (с проектом – ред.), когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям. Дальнейшая работа над конституцией будет продолжена уже на площадках в ходе всенародного обсуждения", - сказал Сергеенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
Он заявил, что работа над проектом обновленной конституции республики практически подошла к финалу. "Мы вышли на проект конституции, но тем не менее предстоит еще незначительная доработка, дошлифовка по отдельным позициям", - пояснил глава администрации президента.
Сергеенко напомнил, что в конституции появится новый раздел – о Всебелорусском народном собрании (ВНС) как высшем представительном органе народовластия. Он уточнил, что некоторые моменты, связанные с выдвижением делегатов в этот орган, еще в течение недели будут дошлифованы.
Сергеенко подчеркнул, что собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти. "Тем более в состав делегатов будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных советов депутатов и гражданского общества. ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития страны, программы социально-экономического развития", - сказал Сергеенко. Он добавил, что решения ВНС будут обязательными, оно сможет отменять решения других органов, если они будут противоречить интересам национальной безопасности. При этом Сергеенко обратил внимание, что Белоруссия останется президентской республикой и высшим должностным лицом останется президент.
В конституции добавят, что ЦИК будет проводить кампанию по выборам делегатов во Всебелорусское народное собрание, расширят полномочия конституционного суда, который будет оценивать конституционность проведенных президентских и парламентских выборов. По его словам, в конституции пропишут, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, гарантирует использование атомной энергии в мирных целях.
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