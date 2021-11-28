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При пожаре в жилом доме в ХМАО пострадали пять человек
При пожаре в жилом доме в ХМАО пострадали пять человек - РИА Новости, 28.11.2021
При пожаре в жилом доме в ХМАО пострадали пять человек
Пять человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:36
2021-11-28T21:36
происшествия
нефтеюганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону."В Нефтеюганске ликвидирован пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме… В ходе ликвидации возгорания пожарными была организована эвакуация жителей дома, спасены три человека. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять человек, угрозы жизни людей нет", - говорится в сообщении.Сообщение о возгорании в 22-квартирном доме поступило в 21.07 (19.07 мск). Первые подразделения прибыли на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение на лестничной клетке на втором этаже с выходом огня на кровлю здания, сильное задымление в подъезде. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 18 человек и шесть единиц специальной техники. Для обогрева эвакуировавшихся жителей дома администрация города на месте подготовила автобус. Причины происшествия устанавливаются органами дознания МЧС, уточняет ведомство.В прокуратуре ХМАО РИА Новости уточнили, что среди пострадавших есть ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу. По факту пожара организована проверка."В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению помощи пострадавших жильем. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства региона.
https://ria.ru/20211128/pozhar-1761124673.html
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нефтеюганск
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происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, россия
21:36 28.11.2021
 
При пожаре в жилом доме в ХМАО пострадали пять человек

При пожаре в деревянном жилом доме в ХМАО пострадали пять человек, в их числе ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
"В Нефтеюганске ликвидирован пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме… В ходе ликвидации возгорания пожарными была организована эвакуация жителей дома, спасены три человека. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять человек, угрозы жизни людей нет", - говорится в сообщении.
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Сообщение о возгорании в 22-квартирном доме поступило в 21.07 (19.07 мск). Первые подразделения прибыли на место через восемь минут, наблюдалось открытое горение на лестничной клетке на втором этаже с выходом огня на кровлю здания, сильное задымление в подъезде. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 18 человек и шесть единиц специальной техники. Для обогрева эвакуировавшихся жителей дома администрация города на месте подготовила автобус. Причины происшествия устанавливаются органами дознания МЧС, уточняет ведомство.
В прокуратуре ХМАО РИА Новости уточнили, что среди пострадавших есть ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу. По факту пожара организована проверка.
"В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению помощи пострадавших жильем. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства региона.
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ПроисшествияНефтеюганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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