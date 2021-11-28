США испугались новых санкций против "Северного потока — 2"

The Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"
The Hill: Белый дом пытается заблокировать новые санкции против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях против "Северного потока — 2", пишет The Hill.
Несмотря на недавнее вступление в силу ограничительных мер против компании Transadria и судна Marlin, связанных с проектом, сенаторы по-прежнему призывают к более жестким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Тем не менее Белый дом с опасением относится к такой инициативе, поскольку опасается противодействия со стороны Германии.
"Это трудный момент для Байдена, ведь президент хочет проявить осторожность в вопросе экономических интересов Германии, но при этом находится под давлением из-за все более воинственной позиции Москвы в отношении Украины", — отмечает издание.
Как сообщает СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен выступил с призывом заблокировать принятие поправки к проекту оборонного бюджета, подразумевающей санкции против Nord Stream 2 AG и других компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода. Причем ее авторам, сенаторам-республиканцам Джеймсу Ришу и Теду Крузу, в четверг уже отказали в проведении голосования по поводу их инициативы из-за "неустановленного процедурного препятствия в палате представителей".
Однако конгрессмены продолжат настаивать на принятии поправки, а само голосование обещает быть жестким, особенно для тех представителей Демократической партии, которые поддерживали санкции и теперь вступили в противоречие с позицией администрации Байдена, подытожил The Hill.
В Соединенных Штатах с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020-го действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2". В этом мае Блинкен заявлял, что "в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре.