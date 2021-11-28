https://ria.ru/20211128/post-1761107016.html

Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост

Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост - РИА Новости, 28.11.2021

Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост

Во время поста верующие призваны меньше грешить, больше делать хорошего для ближних, освободить время для духовной жизни и соответствующих развлечений,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:04

2021-11-28T09:04

2021-11-28T09:04

религия

общество

рождество христово

рождественский пост

религия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Во время поста верующие призваны меньше грешить, больше делать хорошего для ближних, освободить время для духовной жизни и соответствующих развлечений, например, смотреть православное кино, рассказали РИА Новости опрошенные священники.Путь к РождествуРождественский пост начинается 28 ноября, он еще называется Филлипов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлиться до шестого января включительно, а седьмого православные верующие встретят Рождество Христово."Как когда в семье рождается ребеночек, это приятная весть, так и мы встречаем Рождество Христово - с духовной радостью, благолепием. На улицах устраивают вертепы - люди радуются, видя младенца. В пост мы стараемся меньше грешить и делать добрые дела: помогать близким – словом или делом", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной троицы на Алексеевской протоиерей Ростислав Ярема.Доступные развлеченияРождественский пост не строгий, нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако рыба и морепродукты разрешены, можно и пить вино – по воскресеньям и некоторым церковным праздникам, которые выпадают на пост. Также священники напоминают, что Новый год приходится на время поста и призывают отмечать его скромно. Также в это время в Церкви не венчают.В постные дни некоторые верующие также ограничивают себя в супружеской близости. "У каждой семьи есть духовник, он должен определять, должны ли они поститься, но все это должно быть по согласию мужа и жены, если они готовы поститься весь рождественский пост – они постятся, если один из них не готов – то не должны", - пояснил протоиерей.В свою очередь, известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский призвал сделать пост поприщем, то есть путем к Рождеству: "это время перенаправления мыслей чувств в более духовное русло, а также дел - хоть немножко в сторону ближних". К Рождеству нужно верно подготовится, ведь в этот праздник "Бог становится человеком, рождается в мире", добавил он."Представьте себе, к вам в гости приходит сам Бог – как мы готовимся: наводим порядок в жилище, и во внутреннем мире – это основное. Внутренне через посильное ограничение себя, борьбу со страстями, через молитву, исповедь, причастие", - пояснил Первозванский.Чем еще заниматься в постОн отметил, что не грешить люди призваны всегда, но "в пост мы воздерживаемся от тех вещей, которые не являются плохими сами по себе, например, от каких-то видов пищи и развлечений"."Есть для христианина недопустимые развлечения - от таковых мы должны воздерживаться всегда, например, в стриптиз-клуб ходить. Если вы обычно развлекаетесь недопустимым образом, то в пост стоит это прекратить. Если же вы и так ничего недолжного не делаете, то надо немного переориентироваться. Например, смотрите телевизор 10 часов в день - смотрите 5, привыкли читать детективы - читайте что-то более духовное, не обязательно аскетическую литературу, можно Достоевского. Привыкли смотреть фильмы, сериалы - посмотрите более осмысленное кино", - советует священник.Он напомнил, что недавно закончился фестиваль православных документальных фильмов "Лучезарный Ангел", в программе которого было более 200 фильмов, "100 из которых очень неплохие"."Развлечение - это то, что нас развлекает, отвлекает. В пост нужно сосредоточиться на духовных вопросах: это дела милосердия, посещение родственников, если мы их давно не посещали, поговорить, например, с родителями, если избегали разговора, не уделяли достаточно времени. То есть нужно освободить время и силы на что-то полезное, желательно, сделанное не для себя", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211128/post-1760885750.html

https://ria.ru/20211128/post-1760950502.html

https://ria.ru/20211128/khristiane-1760961218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рождество христово, рождественский пост, религия