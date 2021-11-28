Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/post-1760885750.html
Рождественский пост по православному календарю
Рождественский пост по православному календарю - РИА Новости, 28.11.2021
Рождественский пост по православному календарю
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:57
2021-11-28T01:57
справки
русская православная церковь
рождественский пост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760860495_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2cab1dd79822a88fadd66d7c438ea57f.jpg
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).Пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа.Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий.Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней.Тема Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода появляется постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря / 21 ноября по старому стилю), в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!". За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря благочестию которых сохранилась вера в грядущего мессию и стало возможным Его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля (20-24 декабря старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова. В связи с пандемией COVID-19 в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760860495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da8a4e959c002ee3fdaa6f26c0a94e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, русская православная церковь, рождественский пост
01:57 28.11.2021
 

Рождественский пост по православному календарю

© РИА Новости . Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкВо время Богослужение в храме Христа Спасителя
Во время Богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости . Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа.
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий.
Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней.
Тема Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода появляется постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря / 21 ноября по старому стилю), в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!". За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря благочестию которых сохранилась вера в грядущего мессию и стало возможным Его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.
Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.
Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля (20-24 декабря старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей.
Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".
Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.
По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
В связи с пандемией COVID-19 в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРусская православная церковьРождественский пост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахте
10:58Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
10:55В ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса
10:53В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в Донбассе
10:46Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух
10:41В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
10:38В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
10:24Под Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТП
10:03В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
10:00СМИ назвали причину смерти Александра Градского
09:53Явка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00
09:53Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран
09:52В Приморье убили краснокнижного амурского тигра
09:45Аналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 году
09:39Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
09:25The Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"
09:19В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
09:10Байдена заметили в магазине без маски
09:04Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост
09:01Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Лента новостейМолния
В Кузбассе похоронят двух спасателей, погибших при аварии на шахтеПосольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режимеВ ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавирусаВ ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ украинских силовиков в ДонбассеЧисло погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двухВ ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в ДонбассеВ нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетникаПод Красноярском перекрыли движение на федеральной трассе из-за ДТПВ ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУСМИ назвали причину смерти Александра ГрадскогоЯвка на выборах в парламент Киргизии достигла 9,17 процента к 12:00Франция продлила запрет на въезд из семи африканских странВ Приморье убили краснокнижного амурского тиграАналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 годуСиноптики рассказали о погоде в Москве в воскресеньеThe Hill: Госдеп хочет избежать новых санкций против "Северного потока — 2"В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавирусаБайдена заметили в магазине без маскиСвященники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский постВласти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"