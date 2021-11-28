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Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост по православному календарю - РИА Новости, 28.11.2021

Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:57

2021-11-28T01:57

2021-11-28T01:57

справки

русская православная церковь

рождественский пост

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Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).Пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа.Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий.Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней.Тема Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода появляется постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря / 21 ноября по старому стилю), в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!". За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря благочестию которых сохранилась вера в грядущего мессию и стало возможным Его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля (20-24 декабря старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова. В связи с пандемией COVID-19 в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, русская православная церковь, рождественский пост