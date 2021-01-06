https://ria.ru/20210106/sochelnik-1592105834.html

Рождественский сочельник отмечают в храмах Русской православной церкви

Рождественский сочельник отмечают в храмах Русской православной церкви

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, встречают в среду в Русской православной церкви. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:49

2021-01-06T09:49

2021-01-06T09:49

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, встречают в среду в Русской православной церкви.Слово "сочельник" производное от "сочиво". Это постное блюдо из крупы, меда и фруктов, которое подают в этот день. В сочельник завершается сорокадневный Рождественский пост, самая строгая часть которого началась 2 января. По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера.В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в Московской патриархии. Прямая трансляция начнется в 23.00 по Москве на Первом канале и на телеканалах "Россия 1" и "Спас". В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пустят людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.Несмотря на большое скопление людей, которое обычно происходит в православных храмах на рождественских службах, в Русской православной церкви допустили закрытие церквей для прихожан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации.Также в связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.

https://ria.ru/20200107/1563047501.html

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религия, геннадий рождественский, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, москва