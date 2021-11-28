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Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме - РИА Новости, 28.11.2021
Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
Канадское посольство в Гаити сообщило, что с 29 ноября возобновит работу в обычном режиме, через несколько недель после того, как часть персонала была вынуждена РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:58
2021-11-28T10:58
2021-11-28T10:58
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Канадское посольство в Гаити сообщило, что с 29 ноября возобновит работу в обычном режиме, через несколько недель после того, как часть персонала была вынуждена покинуть страну.Ранее МИД Канады принял решение временно вывезти вспомогательный персонал и членов семей сотрудников из канадского посольства в Гаити на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. В Гаити наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами."После временного переселения весь персонал посольства... возвращается в Порт-о-Пренс", - написало представительство в Twitter.Гаити переживает рост преступности и насилия и усиление власти вооруженных банд, контролирующих значительные территории в Порт-о-Пренсе и других департаментах страны. Действия этих банд с июня 2021 года привели к вынужденному переселению более 19 000 человек, число жертв среди мирного населения исчисляется сотнями.
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Посольство Канады в Гаити возобновит работу в обычном режиме
Посольство Канады в Гаити с 29 ноября возобновит работу в обычном режиме