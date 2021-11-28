https://ria.ru/20211128/poshliny-1761188924.html

Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию

Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию - РИА Новости, 29.11.2021

Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию

Минпромторг РФ не ведет обсуждение вопроса о продлении экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-28T23:58

2021-11-28T23:58

2021-11-29T00:24

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не ведет обсуждение вопроса о продлении экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.На прошлой неделе "АвтоВАЗ" обратился к правительству РФ, в частности к министерству промышленности и торговли, с просьбой продлить действие экспортных пошлин на металлопродукцию на 2022 год во избежание взрывного роста цен на сталь и, как следствие, на автомобили."Что касается продления экспортных пошлин на металлопродукцию, то обсуждение этого вопроса в Минпромторге не идет", - сказали в пресс-службе.При этом в министерстве отметили, что формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники и логистику, однако решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения.Согласно данным Росстата, которые приводит Минпромторг, легковые автомобили в России в октябре подорожали на 11,5% к декабрю 2020 года.Правительство ввело пошлины на экспорт из России за пределы стран ЕАЭС продукции черной и цветной металлургии на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Для большинства видов продукции пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

https://ria.ru/20210624/poshliny-1738422985.html

https://ria.ru/20210915/poshlina-1750149829.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз, россия