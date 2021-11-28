https://ria.ru/20211128/pomosch-1761160852.html

Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил Порошенко

Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил Порошенко - РИА Новости, 28.11.2021

Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил Порошенко

Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил пятый президент страны и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T18:36

2021-11-28T18:36

2021-11-28T18:37

в мире

вооружение

украина

киев

франция

нато

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил пятый президент страны и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко."На сегодняшний день мы точно должны получить военную помощь от США. Начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские вооруженные силы… Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", - сообщил Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".По его словам, это нужно для защиты от России."К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно", – сказал Порошенко, добавив, что готов задействовать все свои возможности на этот счет.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада и Украины о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211128/ukraina-1761139438.html

украина

киев

франция

россия

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в мире, вооружение, украина, киев, франция, нато, петр порошенко, европейская солидарность, россия