18:36 28.11.2021 (обновлено: 18:37 28.11.2021)
Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Порошенко: Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Киев должен увеличить объем военной помощи от Запада, заявил пятый президент страны и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"На сегодняшний день мы точно должны получить военную помощь от США. Начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские вооруженные силы… Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", - сообщил Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".
По его словам, это нужно для защиты от России.
"К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно", – сказал Порошенко, добавив, что готов задействовать все свои возможности на этот счет.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада и Украины о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.