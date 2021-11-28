https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html

Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН

Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН - РИА Новости, 28.11.2021

Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН

"Саммит за демократию", который организуют США, может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы, написал в своем Twitter первый зампостпреда России... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T04:14

2021-11-28T04:14

2021-11-28T10:47

в мире

сша

оон

дмитрий полянский

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ООН, 28 ноя — РИА Новости. "Саммит за демократию", который организуют США, может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, эта инициатива "достойна сожаления"."История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит", — отметил дипломат.Ранее Соединенные Штаты пригласили на "саммит за демократию", который запланирован на 9-10 декабря, 110 стран, но Россию и КНР не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который Вашингтон в числе других государств формально считает частью "одного Китая".Российский и китайский послы опубликовали совместную статью в издании National Interest, в которой назвали американскую инициативу "очевидным продуктом менталитета времен холодной войны". По их мнению, это вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии".

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sammit-1760484413.html

https://ria.ru/20211125/sammit-1760696527.html

сша

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в мире, сша, оон, дмитрий полянский