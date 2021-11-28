https://ria.ru/20211128/piket-1761135865.html
В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов
В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов - РИА Новости, 28.11.2021
В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов
Согласованный властями Свердловской области пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:39
2021-11-28T14:39
2021-11-28T22:09
распространение коронавируса
общество
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Согласованный властями Свердловской области пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге."Заявителю было предложено провести мероприятие с заявленной численностью до 100 человек на площадке у культурно-развлекательного центра "Уралец", — сказали РИА Новости в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.Организатор пикета — общественная организация родителей — в своем Telegram-канале сообщает, что акция прошла спокойно.Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления и ряда других категорий населения. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для посещения общественных мест, в частности заведений культуры и спорта, салонов красоты, санаториев, общепита, торговых центров.
https://ria.ru/20211127/volodin-1761005775.html
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общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:39 28.11.2021 (обновлено: 22:09 28.11.2021)
В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов
В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов с численностью до ста человек