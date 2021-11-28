https://ria.ru/20211128/peskov-1761165903.html

Песков объяснил, почему пока не планирует прививаться назальной вакциной

Песков объяснил, почему пока не планирует прививаться назальной вакциной - РИА Новости, 28.11.2021

Песков объяснил, почему пока не планирует прививаться назальной вакциной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не планирует делать назальную вакцину от коронавируса, поскольку недавно привился "Спутником Лайт". РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:24

2021-11-28T19:24

2021-11-28T19:45

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не планирует делать назальную вакцину от коронавируса, поскольку недавно привился "Спутником Лайт"."Да я только сделал "Спутник Лайт", просто зачем?.. У меня очень высокие антитела, у меня, собственно, и до вакцинации были очень высокие антитела", - сказал Песков журналистам в воскресенье.

https://ria.ru/20211124/putin-1760601834.html

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2021

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