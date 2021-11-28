https://ria.ru/20211128/peru-1761150325.html

В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ

В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021

В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ

Три человека незначительно пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает местное агентство Andina. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:02

2021-11-28T17:02

2021-11-28T17:02

в мире

перу

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя - РИА Новости. Три человека незначительно пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает местное агентство Andina.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ранним утром на севере Перу и спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре."На данный момент три человека несерьёзно пострадали", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20211112/skeletons-1758763813.html

перу

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в мире, перу, эквадор