https://ria.ru/20211128/peru-1761150325.html
В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ
В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021
В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ
Три человека незначительно пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает местное агентство Andina. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:02
2021-11-28T17:02
2021-11-28T17:02
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя - РИА Новости. Три человека незначительно пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает местное агентство Andina.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ранним утром на севере Перу и спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре."На данный момент три человека несерьёзно пострадали", - отмечает агентство.
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в мире, перу, эквадор
В результате землетрясения в Перу пострадали три человека, сообщили СМИ
Andina: в результате землетрясения на севере Перу пострадали три человека