https://ria.ru/20211128/parki-1761153909.html

Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений

Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений - РИА Новости, 28.11.2021

Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений

Нужно думать, как делать в парках развлечений равные для всех детей условия, безбарьерная среда - не только пандусы, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:27

2021-11-28T17:27

2021-11-28T17:27

общество

ольга ярославская

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно думать, как делать в парках развлечений равные для всех детей условия, безбарьерная среда - не только пандусы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее посетительница парка развлечений "Остров мечты" Наталья Мерзлякова рассказала в Facebook, что её ребёнка не пустили на аттракционы по безлимитному билету и предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что ребенок имеет заболевание и сидит в коляске, а также, что есть ограничения для детей с ОВЗ. Ребёнку отказали, написала Мерзлякова со ссылкой на слова администрации парка, из-за того, что аттракционы имеют "механическое воздействие на организм, которое может навредить ребёнку".Ярославская назвала недопустимой ситуацию, "когда ребенка разворачивают прямо у аттракциона"."Если аттракцион небезопасен для людей с особенностями здоровья, а такое, действительно, может быть и это указано в регламентах и инструкциях от производителя, то предупреждение должно быть установлено еще до самого аттракциона, на кассе, на входе в парк - публично и заметно! Тогда сами родители не поведут ребенка туда, где для него опасно, и у маленького человека не будет стресса. Нужно думать о том, как создавать в парках развлечений равные для всех детей условия. Безбарьерная среда касается не только пандусов - это более глобальное понятие", - отметила Ярославская.

https://ria.ru/20211125/chistota-1760685461.html

https://ria.ru/20211119/dekret-1759796223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ольга ярославская