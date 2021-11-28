Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/parki-1761153909.html
Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений
Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений - РИА Новости, 28.11.2021
Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений
Нужно думать, как делать в парках развлечений равные для всех детей условия, безбарьерная среда - не только пандусы, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:27
2021-11-28T17:27
общество
ольга ярославская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1920x0_80_0_0_f355b75f4b2f1bdda11cd0ba4e1807af.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно думать, как делать в парках развлечений равные для всех детей условия, безбарьерная среда - не только пандусы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее посетительница парка развлечений "Остров мечты" Наталья Мерзлякова рассказала в Facebook, что её ребёнка не пустили на аттракционы по безлимитному билету и предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что ребенок имеет заболевание и сидит в коляске, а также, что есть ограничения для детей с ОВЗ. Ребёнку отказали, написала Мерзлякова со ссылкой на слова администрации парка, из-за того, что аттракционы имеют "механическое воздействие на организм, которое может навредить ребёнку".Ярославская назвала недопустимой ситуацию, "когда ребенка разворачивают прямо у аттракциона"."Если аттракцион небезопасен для людей с особенностями здоровья, а такое, действительно, может быть и это указано в регламентах и инструкциях от производителя, то предупреждение должно быть установлено еще до самого аттракциона, на кассе, на входе в парк - публично и заметно! Тогда сами родители не поведут ребенка туда, где для него опасно, и у маленького человека не будет стресса. Нужно думать о том, как создавать в парках развлечений равные для всех детей условия. Безбарьерная среда касается не только пандусов - это более глобальное понятие", - отметила Ярославская.
https://ria.ru/20211125/chistota-1760685461.html
https://ria.ru/20211119/dekret-1759796223.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_276b5d461a99f3c8a7d1d0dfc7e24c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ольга ярославская
17:27 28.11.2021
 
Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках развлечений

Детский омбудсмен Москвы Ярославская призвала подумать о равных условиях в парках

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно думать, как делать в парках развлечений равные для всех детей условия, безбарьерная среда - не только пандусы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее посетительница парка развлечений "Остров мечты" Наталья Мерзлякова рассказала в Facebook, что её ребёнка не пустили на аттракционы по безлимитному билету и предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что ребенок имеет заболевание и сидит в коляске, а также, что есть ограничения для детей с ОВЗ. Ребёнку отказали, написала Мерзлякова со ссылкой на слова администрации парка, из-за того, что аттракционы имеют "механическое воздействие на организм, которое может навредить ребёнку".
Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:35Новости Подмосковья
Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн
Ярославская назвала недопустимой ситуацию, "когда ребенка разворачивают прямо у аттракциона".
"Если аттракцион небезопасен для людей с особенностями здоровья, а такое, действительно, может быть и это указано в регламентах и инструкциях от производителя, то предупреждение должно быть установлено еще до самого аттракциона, на кассе, на входе в парк - публично и заметно! Тогда сами родители не поведут ребенка туда, где для него опасно, и у маленького человека не будет стресса. Нужно думать о том, как создавать в парках развлечений равные для всех детей условия. Безбарьерная среда касается не только пандусов - это более глобальное понятие", - отметила Ярославская.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:19
Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери
 
ОбществоОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограничений