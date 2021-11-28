https://ria.ru/20211128/panikhida-1761162139.html

Панихиды по погибшим в шахте "Листвяжная" прошли в 500 храмах Кузбасса

Панихиды по погибшим в шахте "Листвяжная" прошли в 500 храмах Кузбасса - РИА Новости, 28.11.2021

Панихиды по погибшим в шахте "Листвяжная" прошли в 500 храмах Кузбасса

Панихиды по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная" и молитвы о пострадавших в трагедии прошли в 500 храмах Кузбасса, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T18:47

2021-11-28T18:47

2021-11-28T18:47

общество

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

русская православная церковь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Панихиды по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная" и молитвы о пострадавших в трагедии прошли в 500 храмах Кузбасса, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Кемеровской епархии Русской православной церкви Вячеслав Ланский."Во всех храмах митрополии (прошли панихиды - ред.). Храмов у нас в общей сложности пятьсот, и было благословение митрополита в каждом храме совершить богослужение. Были и литургии... Литургии - это наше главное богослужение, во время (них) возносились специальные молитвы, были оглашены специальные прошения о пострадавших", – рассказал Ланский.Собеседник агентства добавил, что митрополит Аристарх сегодня побывал в центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где в храме при больнице совершил молебен о здравии пострадавших.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. На данный момент в медучреждениях области находятся 64 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии, 12 человек лечатся амбулатроно. В регионе объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20211128/zakovryashin-1761115923.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

россия

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общество, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, белово, русская православная церковь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе