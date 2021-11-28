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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211128/otchestva-1761095741.html
Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?
Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси? - РИА Новости, 28.11.2021
Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?
Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу.
2021-11-28T12:00
2021-11-28T12:00
как это по-русски
история
подкаст
россия
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Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?
Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу.
audio/mpeg
Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?
Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу.
audio/mpeg
Заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Владимирович Пчелов рассказал о том, как возникла традиция отчеств, кто мог их иметь и почему в императорской семье были так популярны отчества Алексеевна и Федоровна.Эпизод сделан при поддержке Государственного исторического музея в рамках выставки "Российская Империя". Даты проведения — с 3 декабря 2021 года по 1 марта 2022.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Евгений ПчеловГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер Семен Недовенчанный
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история, подкаст, россия, аудио
12:00 28.11.2021
 

Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?

Как это по-русски
Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?
12:00
Читать ria.ru в
Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу.
Заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Владимирович Пчелов рассказал о том, как возникла традиция отчеств, кто мог их иметь и почему в императорской семье были так популярны отчества Алексеевна и Федоровна.
Эпизод сделан при поддержке Государственного исторического музея в рамках выставки "Российская Империя". Даты проведения — с 3 декабря 2021 года по 1 марта 2022.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Евгений Пчелов
Голоса эпизода: Наталия Шашина и Артем Буфтяк
Звукорежиссер Семен Недовенчанный
 
Как это по-русскиисторияПодкастРоссия
 
 
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