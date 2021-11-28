https://ria.ru/20211128/otchestva-1761095741.html

Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?

Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси? - РИА Новости, 28.11.2021

Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси?

Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу.

2021-11-28T12:00

2021-11-28T12:00

2021-11-28T12:00

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Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси? Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу. audio/mpeg

Матронимы, полуотчества и смена имени. Как получали отчество на Руси? Сейчас отчество в полном имени есть у каждого россиянина. Однако в Российской империи простой крестьянин, а иногда даже дворянин, не мог быть удостоен этого. Несмотря на то, что отчества появились еще в домонгольской Руси, иметь отчество было большой честью и означало принадлежность к высшему обществу. audio/mpeg

Заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Владимирович Пчелов рассказал о том, как возникла традиция отчеств, кто мог их иметь и почему в императорской семье были так популярны отчества Алексеевна и Федоровна.Эпизод сделан при поддержке Государственного исторического музея в рамках выставки "Российская Империя". Даты проведения — с 3 декабря 2021 года по 1 марта 2022.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Евгений ПчеловГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер Семен Недовенчанный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, подкаст, россия, аудио