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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/omikrona-shtamm-1761134065.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России - РИА Новости, 28.11.2021
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России
В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:21
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
египет
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА Новости, что "омикрон" уже появился в России. Источником его распространения могут быть российские туристы, вернувшиеся из Египта, сказал он. Круглый предложил закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен, и установить медицинское наблюдение за прибывающими оттуда.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, египет, здоровье - общество, владимир круглый, камиль хафизов, омикрон-штамм коронавируса
14:21 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: в России нет омикрон-штамма коронавируса

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — пояснил он журналистам.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА Новости, что "омикрон" уже появился в России. Источником его распространения могут быть российские туристы, вернувшиеся из Египта, сказал он. Круглый предложил закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен, и установить медицинское наблюдение за прибывающими оттуда.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
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По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЕгипетЗдоровье - ОбществоВладимир КруглыйКамиль ХафизовОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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