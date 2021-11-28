14:21 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: в России нет омикрон-штамма коронавируса
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — пояснил он журналистам.
Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА Новости, что "омикрон" уже появился в России. Источником его распространения могут быть российские туристы, вернувшиеся из Египта, сказал он. Круглый предложил закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен, и установить медицинское наблюдение за прибывающими оттуда.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.