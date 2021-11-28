https://ria.ru/20211128/omikrona-shtamm-1761134065.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России - РИА Новости, 28.11.2021

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об омикрон-штамме в России

В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:21

2021-11-28T14:21

2021-11-28T16:36

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА Новости, что "омикрон" уже появился в России. Источником его распространения могут быть российские туристы, вернувшиеся из Египта, сказал он. Круглый предложил закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен, и установить медицинское наблюдение за прибывающими оттуда.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html

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